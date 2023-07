1 Luglio con ”La Storica Lucana”. E un arrivederci al 2024

In moto per ” La storica Lucana” alla velocità giusta e con un paesaggio, che dietro a un curva, dall’alto di un poggio e su un selciato venato dalla presenza della natura offre più di un motivo, per fermarsi e per invitare altri a tornare. Merito del sodalizio “Lucania Ancient Motors Club” di Potenza, che ha portato centauri provenienti anche da fuori regione nei centri del MedioBasento tra le province di Potenza e Matera, tra le ”Dolomiti” di Pietrapertosa a Tricarico. Un tuffo nella storia, tra il verde lussureggiante dei luoghi, che fanno parte della XV edizione di un evento che si svolge all’insegna dell’amicizia, dello scambio di opinione, esperienze e di un arrivederci al prossimo raduno.



Tante le storie da raccontare, come quella di Luciano Loizzo da Ferrandina, che ha aggiunto il suo nome a bordo della sua Guzzi Lodola 235 Gt del 1960 tra quelli che hanno raggiunto CapoNord. E con tanto di mappa riportata sul cupolino portabagagli. Tante nonne su due ruote come L’Aermacchi Harley Davidson (sì la storia del motorismo riserva anche di queste collaborazioni) e una targa dell’evento con tre parole che danno gas come ” Coraggio, decisione e determinazione” anche a una simpatica Lambretta fino ai bolidi accessoriati, dove l’elettronica la fa da padrona, di marchi italiani e stranieri. Ma alla fine contano le qualità dei centauri. Arrivederci alla edizione 2024