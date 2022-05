Sarà presentato mercoledì 1° giugno -ore 10,00- nell’Aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Gaetano Briganti’ di Matera (Contrada Rondinelle) il libro “Scuola, economia e territorio. L’Istituto Tecnico Agrario ‘Gaetano Briganti’ di Matera” curato dal giornalista e scrittore Filippo Radogna (Altrimedia Edizioni) di cui ha già fatto una ampia recensione il nostro Franco Martina (https://giornalemio.it/cultura/briganti-dagricoltura-con-radogna-lepopea-dellitas-matera/).

Coordinati da Gabriella Lanzillotta di Altrimedia Edizioni, oltre al curatore, interverranno il dirigente scolastico ITAS Carmela Gallipoli, il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese, Giuseppe Silvaggi presidente del Collegio provinciale dei periti agrari di Matera e Giampaolo D’Andrea, consigliere del ministro della Cultura.

“Nel testo – spiega Filippo Radogna – attraverso documentazione d’archivio, ricerche e racconti, progetti, cronaca, esperienze biografiche, vengono riannodati i fili del percorso dell’Istituto fondato nel 1959 e che, arrivando al presente, ha fornito un concreto contributo al progresso civile, sociale ed economico del Materano. Basilare è la sezione delle testimonianze raccontate da alcuni dei tanti che con il Briganti hanno interagito sia in veste di capi d’Istituto o docenti, di personalità che nei vari ruoli hanno avuto rapporti con la Scuola e ovviamente dagli ex alunni”.

Per il consigliere del ministro della Cultura, Giampaolo D’Andrea, che ha firmato la prefazione, “Dalle voci dei protagonisti emerge il mix di passione, competenza ed esperienza che ha saputo fare dell’Istituto un riferimento fondamentale di una nuova storia collettiva che dagli anni del miracolo economico giunge a questa nostra fase piena di ansie e interrogativi, suscitati soprattutto dai cambiamenti climatici che rappresenteranno una delle grandi sfide dell’agricoltura del futuro”.

“In questi decenni – scrive il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese nella sua introduzione- l’ITAS Briganti ha accompagnato le trasformazioni del territorio rurale materano. Il testo di Radogna ci offre l’occasione di approfondire la storia dell’Istituto e di fare una generale riflessione sulla tematica del rapporto tra scuola e sviluppo del territorio”.

Filippo Radogna (Matera 1964), dopo la maturità conseguita all’ITAS “G. Briganti” di Matera si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Bari con una tesi dal titolo “La trasformazione della società contadina. Politica ed economia in Basilicata”. Funzionario della Direzione Generale Politiche Agricole della Regione Basilicata, è giornalista professionista. Tra le varie testate ha collaborato con i quotidiani L’Umanità, il Corriere del Giorno, il Roma e con il magazine specializzato L’Informatore Agrario. Già redattore dell’Ufficio stampa della Giunta Regionale di Basilicata, attualmente scrive per il quotidiano La Nuova del Sud e per la rivista online dell’ALSIA Agrifoglio. Ha pubblicato saggi di storia e attualità e ha ricevuto diversi riconoscimenti letterari. Con l’antologia di racconti “L’enigma di Pitagora e altre storie” (Ed. Altrimedia) ha vinto il Premio della critica E. Vegetti.”