𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐂𝐑𝐎𝐍𝐄𝐍𝐁𝐄𝐑𝐆 𝐀𝐏𝐑𝐄 “𝐌𝐀𝐓𝐄𝐑𝐀 𝐅𝐈𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 2025”

Sarร il regista canadese David Cronenberg ad inaugurare il ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐ฆ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ—:๐ŸŽ๐ŸŽ presso ๐ข๐ฅ ๐‚๐ข๐ง๐ž๐ฆ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐†๐ฎ๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ž๐ซ๐ข l’edizione 2025 di “Matera fiction”. Incontrerร il pubblico nell’ambito della sezione “Schermi altrove” in occasione della proiezione del suo nuovo film “๐“๐ก๐ž ๐’๐ก๐ซ๐จ๐ฎ๐s” e terrร inoltre una Masterclass. Nel corso della serata sarร presentato il programma ufficiale del festival. Della passione per le serie tv il regista non ne ha mai fatto un mistero. Lo stesso “๐“๐ก๐ž ๐’๐ก๐ซ๐จ๐ฎ๐๐ฌ” originariamente รจ nato come un progetto seriale per Netflix. Del suo romanzo Divorati รจ stata scritta una sceneggiatura per una serie tv. Negli anni ’80 il regista ha diretto episodi di ‘Scales of Justice’, ‘Mystery for Three’, ‘Peep Show’ e ‘Teleplay’. Lโ€™episodio Faith Healer รจ considerato dalla critica il migliore delle serie Friday The 13th. Nel 2020 entra a far parte del cast della serie di fantascienza Star Trek: Discovery, nel ruolo ricorrente di Kovich. La miniserie Dead Ringers (inseparabili), basata sull’omonimo film del 1988 di Cronenberg, รจ stata presentata in anteprima su Amazon Prime Video nel 2023. Unโ€™esperienza quella nella serialitร racchiusa in un periodo della sua attivitร artistica per niente marginale. ๐ˆ๐ฅ ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฌ๐ž๐ ๐ฎ๐ข๐ซ๐šฬ€ ๐œ๐จ๐ง ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐ฌ๐ž๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข, ๐ฉ๐ซ๐จ๐ข๐ž๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐ข๐ง ๐œ๐จ๐ง๐œ๐จ๐ซ๐ฌ๐จ, ๐ข๐ง๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข ๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐œ๐จ๐ฅ๐ข, ๐๐š๐ฅ ๐Ÿ’ ๐š๐ฅ๐ฅโ€™๐Ÿ– ๐ ๐ข๐ฎ๐ ๐ง๐จ.

