“𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋’𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐍𝐄𝐋 𝐑𝐈𝐍𝐀𝐒𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐌𝐄𝐑𝐈𝐃𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄”: 𝟐𝟏 – 𝟐𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 a 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐜𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨𝐬𝐨 𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢𝐜𝐨.

Nel 2026 si celebrano gli 800 anni dalla salita al Cielo di San Francesco d’Assisi: alla luce della sua esperienza di vita quanto il suo ordine dei frati minori ha contribuito alla diffusione di un preciso modello devozionale e sociale attraverso la capillare diffusione del messaggio salvifico in termini assistenzialistici, ma anche di scelte politiche? Cosa lega Napoli e Venezia a Montescaglioso e Miglionico? Quanto e come viene recepita l’esperienza dei grandi centri di diffusione dell’arte e della gestione dei territori nella provincia? Chi sono i protagonisti di questo passaggio e attraverso quali canali il centro raggiunge la periferia? Come si trasformano queste indicazioni una volta arrivate sul posto e come si armonizzano con il contesto locale – in termini di maturità artistica, modelli centrali verso persistenze locali. Come si traducono in visioni ed efficienza nella gestione della comunità?

Queste tematiche saranno affrontate nel corso delle attività previste nei giorni sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, tra Montescaglioso e Miglionico (MT), con la guida preziosa del dr. Carlo Corsato (storico dell’arte e Research Curator alla National Gallery di Londra). Nella due giornate di studio l’apprezzato studioso indagherà le relazioni tra i grandi centri di produzione artistica, come Napoli e Venezia, e i piccoli centri del Mezzogiorno. Ci si confronterà sul rapporto tra le esperienze artistiche, culturali e politiche delle grandi città d’arte le comunità locali e su come queste reinterpretino l’arte e la devozione nei loro contesti.

Il progetto è curato e diretto dalla prof.ssa Michela Appio (Centro studi Hospitale dell’Annunziata/Montescaglioso); dal dott. Fabrizio Perrone (Comune di Miglionico), dal dr. Carlo Corsato; dal Lams (Laboratorio Arte Musica Spettacolo) di Matera. Il design è curato dal prof. Mauro Bubbico; la fotografia da Pierangelo Laterza.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Cappella dell’Hospitale SS. Annunziata di Montescaglioso (MT) e presso il Castello del Malconsiglio e la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Miglionico (MT).

Le attività saranno aperte, il 𝟐𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, alle 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟑𝟎, a Montescaglioso, presso la Chiesa dell’Hospitale dell’Annunziata: è in programma la conferenza “𝐀𝐍𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐀 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐀𝐍𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄” – 𝐂𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐧𝐚𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨”, a cura del dr. Corsato e della dr.ssa Michela Appio. La conferenza si terrà all’interno della Cappella dell’Hospitale, dove potrà essere ammirato il raro affresco raffigurante l’Annunciazione, per metterlo in relazione diretta con altri modelli iconografici del Rinascimento. Il dr. Corsato esplorerà i significati dell’Annunciazione nella tradizione visiva rinascimentale, rivelando come questo soggetto sacro rappresentasse la cura fisica e spirituale promossa dagli istituti di cura e accoglienza. L’incontro sarà accompagnato da un percorso musicale dedicato alle canzoni a 4 voci di Marc’Antonio Mazzone, madrigalista di Miglionico, la cui esecuzione sarà affidata all’ensemble “Le vaghe Ninfe” ARS Nova (composta da Maria Antonietta Cancellaro al clavicembalo; Valeria Polizio, soprano; Sofia Ruffino, viola da gamba), che presenterà 𝐶𝑎𝑛𝑧𝑜𝑛𝑖 𝑎 4 𝑣𝑜𝑐𝑖 𝑖𝑛 “𝐼𝑛 𝑙𝑎𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑑𝑒𝑡𝑡𝑎” tratte da “𝑖𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑧𝑜𝑛𝑖 𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑜𝑐𝑖” di 𝑀𝑎𝑧𝑧𝑜𝑛𝑒.

La seconda parte della manifestazione si terrà domenica 𝟐𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎, a Miglionico, presso il Castello del Malconsiglio e la Chiesa di Santa Maria Maggiore: è in programma lo spettacolo “Un polittico dalla Serenissima a Miglionico: Cima da Conegliano e i Francescani in un documento del 1499”. Interverrà il dr. Carlo Corsato (National Gallery di Londra), che spiegherà le caratteristiche del polittico come documento storico, rivelando l’identità dei committenti francescani e ricostruendo le reti che nel 1499 collegavano Venezia al Mezzogiorno attraverso arte, devozione e politica.

La conferenza sarà l’occasione per presentare le nuove fotografie del manufatto eseguite da Pierangelo Laterza. In seguito è in programma la visita al Polittico nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e un momento musicale all’organo a cura della dott.ssa Maria Antonietta Cancellaro.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi. Per informazioni è possibile contattare il numero 3381934101.