Zes jonica si riparte da task force e infrastrutture

Andiamo subito al sodo, alle proposte operative per stimolare imprese ed enti locali( Regioni Basilicata e Puglia in testa) a darsi una mossa per realizzare in tempi accettabili tutto quanto occorre sul piano operativo e logistico per far decollare la zona economica speciale di Puglia e Basilicata, nota come Porto di Taranto e retroporto della Basilicata. Una scommessa, come ha ricordato il commissario Floriana Gallucci, nel corso dei lavori del tavolo sociale permanente, puntando su sostenibilità, lavoro e competenze. E proprio quest’ultimo termine che, accanto alla visione d’insieme di cultura d’impresa, che ha rallentato e non poco- aldilà delle attese burocratiche e normative- il decollo della Zes. Qualcuno spera nel Pnrr. Altri nel buon senso per investire nelle priorità: se ci sono investimenti, imprese e allora infrastrutture e logistica vanno calate sul tavolo. Ma con progetti esecutivi e risorse, aldilà delle logiche di campanile. Buon lavoro commissario, con le priorità che ha indicato.



Riunito oggi il Tavolo Sociale Permanente della Zes Ionica Interregionale Puglia Basilicata

Il commissario Gallucci: “Lavoro di squadra per puntare su sostenibilità, lavoro e competenze”

“Il successo della Zes Ionica passa dalla capacità del territorio di fare squadra e di rendersi sempre più attrattivo puntando su sostenibilità, lavoro e competenze”.

Così il commissario straordinario di governo Floriana Gallucci aprendo i lavori del Tavolo Sociale Permanente che si è tenuto oggi a Taranto nella sede della ZES Ionica Interregionale Puglia – Basilicata.

Al fine di rendere operativo il percorso di collaborazione tra le istituzioni ed i principali attori che partecipano al Tavolo Sociale Permanente, è stata promossa la costituzione di tre tavoli di lavoro tematici: Il primo riguarda lavoro e sviluppo delle competenze; il secondo è sulle sinergie per promuovere ed attuare gli interventi infrastrutturali; infine il terzo si occupa delle azioni per promuovere i processi di sviluppo sostenibile.

“Il tema delle competenze è la novità assoluta – sottolinea Gallucci – attorno a cui ruota tutto il dibattito sullo sviluppo contemporaneo e sugli strumenti più idonei da mettere in campo per garantire allo stesso tempo sia l’impresa che una occupazione stabile e duratura. Per questo motivo ritengo fondamentale il lavoro dei tavoli tematici, in particolare sulla rilevazione progressiva dei fabbisogni potenziali delle imprese in relazione agli investimenti autorizzati od in fase di autorizzazione presso lo Sportello Unico Digitale. In questo senso ci siamo già mossi attraverso gli accordi sottoscritti con le Università e gli Its e siamo pronti a sottoscriverne altri ritenuti importanti per il perseguimento degli obiettivi di strutturazione dell’offerta.

“Tra le proposte per il potenziamento delle modalità di incontro tra la domanda di specializzazione da parte delle imprese e l’offerta formativa – a aggiunto il commissario straordinario di governo – quella di costituire una task force per definire le modalità operative più efficaci per la rilevazione dei dati tra domanda e offerta”.

Tra gli altri temi che saranno oggetto di approfondimento dei tavoli tematici, c’è il potenziamento delle infrastrutture per favorire lo sviluppo economico dei territori e la condivisione delle politiche di sviluppo sostenibile da mettere in campo per aiutare i processi di ampliamento o di riconversione produttiva sia delle imprese già operanti nelle aree Zes sia per le imprese che volessero attivare nuovi investimenti.

PIENO SOSTEGNO DALL’UGL

ZES, a Taranto prosegue il tavolo di lavoro.

Ugl: bene il Commissario Gallucci, accelerare per la Zona Economica Speciale Ionica Interregionale.

“Prosegue il tavolo di lavoro per gli obiettivi della Zes, (Zona Economica Speciale) Ionica Interregionale Puglia – Basilicata. L’Ugl plaude all’iniziativa del commissario Floriana Gallucci: senza perdere altro tempo – commentano il Segretario Provinciale Ugl Matera Pino Giordano e, il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici Taranto, Alessandro Dipino – ha attivato a Taranto il primo incontro operativo sociale permanente, definendo dei tavoli tematici in due commissioni di lavoro, strumenti di approfondimento, dialogo, condivisione nonché di confronto strutturato sui processi attuativi del Piano di Sviluppo Strategico, per favorire e accelerare il perseguimento dell’obiettivo di sviluppo alla base della Zes. A Palazzo D’Aquino erano presenti, oltre al commissario Gallucci che lo presiede, i rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata, i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali di Puglia e Basilicata. Per l’Ugl – affermano Giordano e Dipino – dobbiamo andare oltre a quanto ha finora subito il sistema socio-economico della Basilicata e Puglia, naturali cerniere tra le due ZES (Puglia e Basilicata) attraversate da una fase molto difficile in conseguenza sia della crisi economica generale ormai diventata anche sociale. È il momento di agire, anticipare i tempi, attrarre nuovi player dove le priorità e gli investimenti pubblico-privati da fare con la nuova programmazione dei fondi comunitari e di coesione, trovano sintesi sicuramente nella nuova perimetrazione delle aree ZES, con la richiesta di un’attenzione maggiore per le aree industriali e, perché no, verso quei territori che magari oggi si sentirebbero penalizzati o esclusi. L’obiettivo delle due commissioni di lavoro costituite, che vertono su lavoro, sviluppo e competenze, sinergie, salvaguardia posti di lavoro – proseguono Giordano e Dipino -, è per l’Ugl quello di promuovere le condizioni idonee che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese nei territori di riferimento, specificatamente declinato nel Piano. Certo, grazie anche all’attività dell’Ugl e di diverse associazioni tanto già si è sviluppato e fatto; la ZES è nata e deve camminare mettendo a frutto tutte le potenzialità e farle diventare trainanti. Da sempre il sistema delle imprese affronta un ostacolo non indifferente allo sviluppo che si chiama burocrazia e, pertanto, come Ugl contiamo sulla piena operatività della Zona Economica Speciale anche per invertire questo paradigma paralizzante: il futuro va nella direzione dello snellimento delle procedure. La sfida del cambiamento e le nuove traiettorie di sviluppo sostenibile devono essere queste – concludono i segretari Ugl, Dipino e Giordano -, devono essere tradotte in premesse e condizioni per le imprese che possano produrre, creare occupazione e portare tutti fuori da una crisi permanente. Questo è quanto sostiene l’Ugl, alla luce di un contesto caratterizzato da sfide complesse, anche connesse alla doppia transizione ecologica e digitale, ma anche da notevoli opportunità, legate soprattutto al PNRR e alla nuova programmazione comunitaria”.

Matera, 05 giugno 2023.