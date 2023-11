Zes jonica apre a Zona doganale Ferrandina e intese credito

Con le marce ridotte, finchè si vuole, ma il progetto di Zona economica speciale dell’area jonica qualcosa tira fuori, in attesa che il coordinamento ministeriale della Zes unica faccia sentire gli ”effetti a cascata” in periferia. Nel frattempo dal Comitato di indirizzo,presieduto dal commissario Floriana Gallucci, riunitosi a Taranto, è venuto il disco verde per la zona doganale a Ferrandina su indicazione della Regione Basilicata, e per intese con alcuni istituti di credito. Il primo tassello della zona doganale in Valbasento è un buon segnale, per smuovere altri investimenti nella logistica : piattaforma merci, lunetta ferrovia dello Stato che potrebbe essere il ”La” per il trasporto merci di collegamento tra le aree industriali del comprensorio al porto di Taranto. E qui la politica, per la Basilicata era presente l’assessore alle Attività Produttive Michele Casino, dovrà intensificare gli sforzi per accelerare questo percorso.



Zes Ionica, oggi a Taranto la riunione del Comitato di Indirizzo

Il commissario Gallucci: “Importanti risultati grazie a lavoro collegiale”

Oggi si è riunito a Taranto il Comitato di Indirizzo della ZES Ionica Interregionale Puglia Basilicata, presieduto dal Commissario straordinario di governo Floriana Gallucci. All’incontro hanno partecipato, oltre al Commissario, gli assessori allo Sviluppo Economico di Puglia e Basilicata, rispettivamente Alessandro Delli Noci e Michele Casino, il segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Roberto Settembrini e l’avv. Gianluca Quinto, amministratore delegato del Consorzio di Sviluppo di Matera, anche in rappresentanza delle ASI di Potenza, Taranto e Brindisi.

Il Comitato ha approvato gli accordi della ZES Ionica con Unicredit, Banca Intesa San Paolo, Banca Sella e Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, e su proposta della Regione Basilicata ha dato il via libera alla istituzione della Zona Franca Doganale di Ferrandina che risponde all’esigenza di fornire alle aree industriali lucane una attrattività ed appetibilità grazie alle esenzioni e alle semplificazioni doganali a vantaggio delle imprese insediate che utilizzano l’import-export. Si tratta di un’area di circa 260mila metri quadri nella quale rientra anche un centro logistico intermodale ed aree destinate a lotti industriali di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera. E’ una importante iniziativa in stretto collegamento con il Porto di Taranto e l’aeroporto di Grottaglie.

“I risultati raggiunti finora – ha commentato il commissario Gallucci concludendo l’incontro – sono il frutto di un lavoro collegiale che ha potuto contare fin dall’inizio sulla partecipazione concreta e sull’entusiasmo dei territori e dei loro rappresentanti. In particolare ringrazio tutte le istituzioni, sia nazionali che locali, i sindaci, i rappresentanti del mondo datoriale e delle parti sociali per il contributo di idee e per il sostegno che non hanno mai fatto mancare con l’obiettivo di creare nuovo sviluppo e posti di lavoro sui territori in un clima di collaborazione e concordia”.

Casino: ok alla Zona Franca Doganale di Ferrandina

Il Comitato di indirizzo della ZES Ionica interregionale Puglia Basilicata ha deliberato oggi l’istituzione della Zona Franca Doganale di Ferrandina (MT). Lo annuncia l’Assessore allo sviluppo economico e lavoro Michele Casino che ha partecipato oggi a Taranto alla riunione del Comitato di indirizzo, presieduto da Floriana Gallucci, commissario straordinario del governo della ZES Ionica.

“La Zona Franca Doganale nell’area industriale della Val Basento nel sito di Ferrandina è tra le priorità degli indirizzi strategici della Regione Basilicata e oggi abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante- commenta l’assessore Casino. La realizzazione della zona franca doganale in Val Basento – aggiunge l’assessore – conferisce alle aree industriali lucane inserite nella perimetrazione della ZES Jonica grande attrattività ed appetibilità per via delle esenzioni e semplificazioni doganali che la stessa comporta. È questo un vantaggio anche per le imprese insediate che utilizzano l’import export. In una visione estesa di retro-portualità di Taranto nel territorio della Basilicata – conclude Casino – la zona di Ferrandina rappresenta un naturale volano per lo sviluppo dei traffici commerciali e per la valorizzazione del territorio”.