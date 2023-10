Zes jonica, al via Accademy Pro e sperimentazione

Un passo alla volta con un tavolo sociale per l’avvio delle Procedure operative nella Zes Jonica, che i promotori hanno battezzato ”Accademy Pro”. Naturalmente si tratterà di rimboccarsi le maniche per dare concretezza ai progetti degli investitori e coinvolgere quella forza lavoro necessaria per gli investimenti, con i giovani che continuano ad andar via e magari recuperando e formando quella rimasta fuori dai cicli produttivi. Da Taranto segnali operativi. Attendiamo risultati da mostrare anche a Roma in sede ministeriale. La Cgil della Basilicata ha chiesto,intanto, alla Regione di attivare un tavolo operativo.



Comunicato Stampa

ZES IONICA, nasce l’Accademy Pro

Il Tavolo Sociale avvia le procedure operative

Si è riunito nella sede di Taranto della Zes Ionica Interregionale Puglia Basilicata il Tavolo Sociale.

Un incontro importante che segna l’avvio delle procedure operative per la realizzazione di quella che il Commissario della ZES Ionica Floriana Gallucci con le forze sindacali datoriali e dei lavoratori rappresentanti i territori della provincia di Taranto e della Basilicata hanno denominato “Academy PRO”.

Si tratta in sostanza dell’implementazione di un sistema che, con riferimento alle imprese che intendono investire in area ZES, consentirà di rilevare i fabbisogni in termini di competenze delle risorse umane necessarie per lo sviluppo delle nuove attività sin dalla fase di richiesta delle autorizzazioni per l’insediamento/ampliamento produttivo.

Il sistema di rilevazione dei fabbisogni potrà avvenire attraverso l’inserimento da parte dell’impresa delle specifiche relative al fabbisogno formativo aziendale, già nella fase di richiesta di autorizzazione Unica, utilizzando uno spazio dedicato sul Portale dello Sportello Unico Digitale ZES, che con la riforma assumerà la denominazione – S.U.D. ZES

L’obiettivo è quello di rispondere alle esigenze delle imprese in termini di formazione dei profili professionali necessari mentre l’impresa attua l’investimento in modo da consentire un immediato inserimento in azienda del personale nuovo o riqualificato rispetto alla domanda.

Le imprese potranno in tal modo strutturare un piano di assunzioni individuando, già in fase di investimento, contatti operativi con ITS, Università e con tutto il sistema della formazione professionale che potranno così essere chiamati a formare profili immediatamente inseribili, eventualmente anche per i tirocini formativi, in azienda senza trascurare il tema del riallineamento delle competenze di forze lavoro resesi disponibili al reimpiego a seguito di situazioni di crisi.

Il lavoro riguarderà anche le autorizzazioni già ad oggi concesse e già nei prossimi giorni la struttura della ZES contatterà le imprese per avviare una prima sperimentazione.

L’Ufficio stampa

340.9823123



LA RICHIESTA DELLA CGIL ALLA REGIONE BASILICATA

COMUNICATO STAMPA ZES IONICA

A margine dell’incontro svolto a Taranto in data 29/09/2023,

presieduto dalla Dott.ssa Scianatico P.M. della commissaria

Gallucci, con gli stackeholder, si iniziano a delineare percorsi, per

l’attuazione e lo sviluppo di questo strumento per agevolare

fiscalmente le imprese che intendono investire nei territori

interessati. Per quanto dichiarato dal governo, i territori

interessati da questa iniziativa, non saranno più gli attuali, bensì

tutto il meridione del Paese sarà dichiarato zona ZES, con tutto

ciò che ne deriva in termini di quantità di aziende interessate e di

nuova perimetrazione delle aree. Intanto si aspetta il decreto

governativo, presumibilmente per novembre 2023, che possa

rideterminare le linee guida per le aziende che intendano fruire di

queste agevolazioni. Pertanto, alla luce dei suddetti profondi

cambiamenti in atto, chiediamo alla regione Basilicata, di istituire

quanto prima un tavolo di confronto istituzionale con le parti

sociali e datoriali, che inizi a prospettare nel concreto la ricaduta

locale di questa iniziativa, che segui parallelamente il binario della

discussione nazionale, soprattutto in considerazione del fatto che

a partire dal 1° gennaio 2024, la cabina di regia sarà spostata su

Roma, con una conseguente difficoltà ulteriore della gestione

condivisa