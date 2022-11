Zes Adriatica ? Per Altamura e area murgiana “grande opportunità”

E lo abbiamo sentito dai relatori, amministratori locali, parlamentari, tecnici, e da una platea variegata di imprenditori che ha affollato la sala Belvedere di Altamura (Bari) dove sono convenuti anche dalla vicina Gravina, su un tema e una ”opportunità da non sprecare. Del resto ci sono risorse, potenzialità da concretizzare con la ”Zes adriatica interregionale Puglia Molise”. Così tempi, procedure, modalità di accreditamento presso il Suap, attraverso la società Murgia Scarl, la stessa Amministrazione comunale presieduta dalla sindaca Rosa Melodia, e quanto sta mettendo n campo il commissario straordinario ing. Manlio Guadagnolo, che nei prossimi giorni- nel corso di una conferenza stampa- farà un bilancio con numeri alla mano di quanto è stato fatto finora. Del resto si parla di Zes dal 2017 e, ritardi imposti dalla pandemia da covid a parte, è una opportunità da non sprecare. Molto di dipenderà dagli imprenditori, dai progetti che hanno in mente per far crescere le aziende, creare reddito ed occupazione.



Ad Altamura la perimetrazione della zona economica speciale è di 180 ettari, che ricalca grosso modo quell’asse produttivo che è lungo la statale 96. Ed è qui che sono attese le proposte per la Zes. Sfida per le imprese e per gli enti, anche per evitare la concorrenza di altri Comuni che non staranno certo a guardare e, magari, potrebbero chiedere l’assegnazione di spazi ed ettari rimasti scoperti. La Regione Puglia ha un tesoretto di 260 ettari da ripartire…Imprenditori della ” Leonessa di Puglia” pronti a ruggire anche nelle aree limitrofe, come quella di Jesce, di competenza della Zes jonica che dal porto di Taranto raggiunge la provincia di Matera e la Basilicata. Prove di dialogo più avanti e sulla spinta degli imprenditori per investimenti produttivi, logistica e infrastrutture. Sfida anche per la politica: enti locali, parlamentari e società di servizi. Si riparte dalla lettera ”Z” come zes…