Vino italiano: la produzione aumenta ed anche la qualità dell’uva, ma i mercati rimangono deboli

“L’uomo ordisce e la fortuna tesse”, è proprio il caso di dirlo se affrontiamo la tematica vino. Due giorni fa – Unione Italiana Vini, Assoenologi e ISMEA – hanno presentato a Roma le stime ufficiali della vendemmia 2025. Secondo quanto riportano i dati, la vendemmia italiana, quest’anno, si attesterà su numeri importanti con il raggiungimento di una quantità stimata che si aggira intorno ai 47,4 milioni di ettolitri, dunque un +8% rispetto all’anno scorso. Un dato che fa ben sperare per le nostre cantine vitivinicole, che grazie alle temperature e ad un equilibrio climatico primaverile favorevole, hanno potuto giovare di un’ottima qualità di uva, oltre che dell’abbondanza. Ma chiaramente, anche le cose belle non vengono mai da sole! Mentre la produzione ha vento in poppa – superando niente di meno i competitor europei per eccezione, Francia e Spagna, con numeri sicuramente inferiori – i mercati europei e mondiali frenano a leva tirata o strappano a malapena. Il mese di giugno segna come un displuvio per l’export italiano del vino. Dapprima, il lungo periodo di attese dagli USA, con conseguente calo dei volumi e i tira e molla dei dazi trumpiani, poi piccole riprese timide. Con punti percentuali positivi per vini fermi e spumanti – ma con i conti sul prezzo che non tornano – scesi nello stesso mese sui valori tra il 2 e 4% per gli spumanti e i confezionati fermi. Nei sei mesi – da gennaio a giugno – i valori iniziano ad assumere curve negative evidenti: se a marzo si viaggiava su valori poco sopra lo zero percentuale, sostenuti da prezzi poco al di sopra dell’1%, da aprile a giugno i valori scendono di circa tre punti percentuali. Un valore globale che si attesta sul saldo negativo (3.8 miliardi e -0,5% rispetto al primo semestre del 2024). Giocoforza la grande responsabilità del mercato USA, che dopo mesi di ribassi, ha trascinato i numeri sotto lo zero percentuale, con una volata improvvisa di volume, che porta gli spumanti e i confezionati intorno al +10%, ma con prezzi decisamente inferiori: intorno ai 4 di media per lo spumante (a fronte dei valori di prezzo di febbraio a 5,20 euro), peggio ancora i confezionati, che da 7 euro al litro di gennaio passano a poco più di 5 euro di giugno. Il cumulato, alla fine, dice ancora segno più per lo sparkling ma con una differenza di circa 10 punti percentuali rispetto al marzo scorso, con apprensione maggiore sul Prosecco che ha registrato una differenza percentuale ancora maggiore, di circa il 16% in meno, batosta per i vini fermi che vanno in negativo, contro il +15% di marzo e con i vini bianchi in maggiore difficoltà rispetto ai rossi, più o meno stabili.

Scrittore freelance e copywriter. Lavoro nel mondo degli eventi e del turismo.