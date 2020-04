«Il Consiglio Europeo riconosce che il Recovery Fund è ‘necessario e urgente’ e deve avere risorse significative. Un successo per l’Italia e i Paesi che hanno spinto per questa soluzione».

E’ quanto ha scritto su twitter il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dopo l’esito dell’Eurosummit via videoconferenza.

“Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa- ha scritto poco fa Conte sul suo profilo facebook– , all’esito del Consiglio Europeo appena terminato. Un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico.

La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico.”

Insomma, via libera al pacchetto Bei-Mes-Sure al termine della videoconferenza dei leader Ue sulla risposta economica alla crisi del coronavirus e di renderle operative per il primo giugno.

Inoltre c’è stato un accordo comune a lavorare su un Recovery fund con incarico assegnato alla Commissione Ue di analizzare le necessità e di avanzare una proposta.

A seguire la dichiarazione del Primo ministro Conte: