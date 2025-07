Vertenza PMC Automotive Melfi: sottoscritta intesa per la gestione dell’attuale fase di crisi

“Si è svolto ieri, presso la sede di Confindustria Basilicata, un incontro tra la direzione di PMC Automotive Melfi Srl, assistita da Confindustria, e le Organizzazioni Sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic-Confsal e Uglm, con la partecipazione della RSU dello stabilimento. Nel corso dell’incontro, tenuto nel solco del percorso avviato con gli accordi di aprile, è stata ribadita la necessità di evitare decisioni unilaterali da parte aziendale, in attesa della presentazione del Piano Italia da parte del committente.” E’ quanto si legge in un comunicata stampa unitario delle predette sigle sindacali che così prosegue “Dopo un confronto approfondito, le parti hanno raggiunto un’intesa per affrontare la difficile fase che sta attraversando il sito di San Nicola di Melfi. In particolare, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto a PMC:

– L’utilizzo di ammortizzatori sociali non invasivi a tutela dell’occupazione ed idonei a

preservare la continuità salariale ed il reddito dei lavoratori;

– Ulteriori strumenti di protezione in grado di garantire un tempo utile alla soluzione della

crisi occupazionale;

– La massima attenzione sulle produzioni al correnti fini di preservare la continuità del

lavoro sul sito. L’azienda, da parte sua, ha dichiarato:

Sul presupposto necessario della ripresa immediata della produzione per la continuità delle commesse in corso, l’Azienda dichiara quanto segue:

l’impegno ad utilizzare gli ammortizzatori sociali non invasivi ed idonei alla tutela salariale dei lavoratori e alla compatibilità delle esigenze aziendali; la propria disponibilità a partecipare all’incontro già calendarizzato il 23 Luglio 2025 in Regione Basilicata al fine di esplorare tutti gli strumenti che l’Istituzione locale mette a disposizione a supporto della crisi del territorio per tutelare il reddito dei lavoratori e l’organizzazione d’impresa. Viene altresì condivisa la richiesta di prestare la massima attenzione alle produzioni correnti che deve coinvolgere tutte le parti in causa per la tutela occupazionale. Le Organizzazioni Sindacali auspicano che, attraverso il lavoro dei tavoli aziendali attivati presso Confindustria e l’incontro previsto con la Regione Basilicata, si possono individuare ulteriori soluzioni concrete e condivise in grado di porre fine all’incertezza che da tempo grava sulle lavoratrici e sui lavoratori della PMC, è necessario guadagnare tempo utile, in attesa di nuove opportunità che l’azienda dovrà essere pronta a cogliere. Le parti si sono impegnate a riconvocarsi entro fine settembre per un aggiornamento sullo stato della vertenza e sull’evoluzione delle tematiche affrontate nell’incontro. I contenuti dell’intesa raggiunta saranno illustrati oggi ai lavoratori , nel corso delle assemblee che si terranno all’interno dello stabilimento PMC di San Nicola di Melfi.”

