Vertenza Natuzzi: Per Loporcaro(M5S) priorità a lavoro e lavoratori

Dopo i fallimenti (almeno finora) del confronto tra azienda, sindacati, sia a Roma a Ministero per l’industria e il Made in Italy e a Bari in Confindustria, il consiglio comunale congiunto che si terrà giovedì 30 aprile a Santeramo in colle, con i consiglieri e le giunte di Altamura e Santeramo, è l’ennesima occasione per ribadire le cose come stanno e che la priorità sono lavoro e lavoratori. A ricordarlo è il consigliere comunale altamurano Michele Loporcaro( M5S Semi di futuro) che accenna alla vetrina di Milano sul mobile imbottito dove ci si dovrebbe andare con ben altro spirito e numeri. Del resto il consiglio comunale congiunto giunge alla vigilia del 1 maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Loporcaro insiste sulla necessità di riportare al centro il lavoro. Ma aldilà di mozioni e ordini del giorno occorre lavorare sulla concretezza, individuando percorsi e strumenti per mantenere posti di lavoro e produzione. Purtroppo, non dimentichiamolo, il BelPaese manca da un trentennio di una politica industriale degna di tal nome. SI continua a delocalizzare e a cedere tanti pezzi del made in Italy a finanziarie e a imprenditori esteri. Abbiamo, in compenso, un Ministero che porta il nome ma con pochi fatti per quel che resta delle produzioni italiane. Il resto lo ha fatto un governo ‘’allineato e coperto’’ alla decisioni statunitensi con i dazi accettati supinamente e gli effetti della guerra su energia e carburanti contro l’Iran procurati da Paesi guerrafondai come Israele e Usa. A questo aggiungiamo la decisione sciagurata, per fare cassa…, con il ritocco delle accise sul gasolio, pur sapendo che in Italia le merci viaggiano su gomma con mezzi alimentati con quel tipo di carburante. E’ gli effetti si vedono. Altro che made in italy…



30 aprile consiglio comunale congiunto Altamura-Santeramo

SENZA SALOTTI SCORDATEVI IL SALONE (del mobile)

Vertenza Natuzzi: situazione preoccupante per lavoratori

Nei giorni in cui il mondo della manifattura vive il suo prestigioso appuntamento al Salone Internazionale del Mobile, i lavoratori e le lavoratrici della Natuzzi sono in sciopero perché sono a rischio centinaia a rischio il proprio posto di lavoro. A Milano si prova a “tracciare il futuro della manifattura di settore e dei mercati internazionali”; ad Altamura, Santeramo e Matera (il c.d. triangolo del salotto) continua a destare forte preoccupazione la crisi del gruppo Natuzzi ed il futuro di circa 1.800 operai.

La Natuzzi è una grande azienda che ha beneficiato di cospicui contributi pubblici nel nome dello sviluppo locale e del mantenimento dei livelli occupazioni. Se questi due obiettivi scompaiono dai piani aziendali e la delocalizzazione diventa la strategia prevalente, la politica DEVE alzare la voce.

La battaglia in difesa del sito industriale e dei posti di lavoro vede in prima linea il gruppo M5S.

Con questo impegno, Michele Loporcaro (M5S-Semi di futuro) parteciperà al consiglio comunale congiunto tra Altamura e Santeramo indetto per il 30 aprile a Santeramo in Colle, dedicato proprio alla vertenza.

“Le Comunità dell’entroterra murgiano (Santeramo, Altamura, Matera) hanno dato tanto al distretto del salotto. È arrivato il momento di salvaguardare le produzioni di qualità ed evitare mere logiche al ribasso che nulla hanno a che fare con il Made in Italy”, sottolinea Michele Loporcaro.

La deputata del M5s Patty L’Abbate già nei mesi scorsi ha promosso la convocazione urgente dell’azienda e delle parti sociali nelle Commissioni congiunte Attività produttive e Lavoro della Camera per fare chiarezza sulle intenzioni del gruppo.

“Occorre riportare al centro il LAVORO e la tutela del TERRITORIO – prosegue Loporcaro – Il Consiglio Comunale congiunto Altamura-Santeramo sarà l’occasione per dare voce alle giuste istanze. Auspichiamo che anche la nostra mini-maggioranza metta da parte i “dissidi” interni nell’interesse della nostra comunità”.

Gruppo consiliare

Movimento 5 Stelle – Semi di futuro Altamura