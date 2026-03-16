Vertenza Natuzzi. Per l’accordo c’è ancora da lavorare.Ma sindacato non molla

Esigenze diverse, quella della Natuzzi, che ha un suo piano per stare sul mercato e recuperare competitività nonostante dazi, aumento dei costi dell’energia, instabilità internazionale alimentata dagli interessi guerrafondai di Stati Uniti e Israele- e con una Unione Europea senza alcuna volontà e potere decisionale- nella vertenza avviata dai sindacati di Cgil, Cisl e Uil che non mollano su tutela posti di lavoro, garanzie e chiarezza sui percorsi riorganizzativi, oltre al rientro dall’estero di alcune produzione. Da Roma, dopo un confronto al Ministero dell’industria e del Made in Italy non ci sono stati passi avanti. Ci vorrà un nuovo incontro, quando verranno fuori contenuti e,soprattutto, volontà di chiudere la vertenza con accordi che prevedono il classico passo indietro per farne due avanti…



COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E LAVORATORI DEL GRUPPO NATUZZI

Le Segreterie di Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs, insieme

alle RSU del Gruppo Natuzzi, informano le lavoratrici e i lavoratori sugli sviluppi della vertenza e sugli esiti degli ultimi confronti svolti presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Dopo giorni di confronto e trattative tra le parti, allo stato attuale non è stato possibile raggiungere un accordo.

Nel corso del precedente confronto istituzionale, Ministero e Regioni avevano assunto l’impegno di predisporre un testo di sintesi sul tema delle internalizzazioni, al fine di favorire un possibile avanzamento del negoziato, avendo colto la sensibilità delle oo.ss su questo tema come fondamentale per la tutela dei posti di lavoro.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito nel confronto le proprie posizioni, sempre improntate alla disponibilità al dialogo e al confronto, senza pregiudiziali, con l’obiettivo di individuare soluzioni utili alla tutela dell’occupazione e al futuro industriale del gruppo in Italia.

Nel corso dell’incontro, l’azienda ha confermato nella sostanza l’impostazione del piano già presentato al MIMIT, determinando così il permanere di distanze significative tra le posizioni delle parti.

Le organizzazioni sindacali hanno pertanto ribadito che l’obiettivo resta quello di perseguire un’eventuale intesa, che possa fondarsi su alcuni contenuti ritenuti fondamentali per garantire prospettive industriali e occupazionali:

• il tema delle internalizzazioni;

• un quadro certo di prospettive industriali e produttive per la definizione e la tutela del

perimetro industriale;

• l’attivazione di piani di incentivo all’esodo e di politiche attive su base volontaria.

La ripresa del tavolo di confronto rimane l’obiettivo centrale delle organizzazioni sindacali.

Auspichiamo che i prossimi passi dell’azienda si muovano nella direzione del senso diresponsabilità che tutte le parti presenti al tavolo hanno richiamato, con l’obiettivo di rafforzare e rilanciare un presidio industriale strategico per il territorio e per il Paese.

Le lavoratrici e i lavoratori saranno tempestivamente informati sugli sviluppi della trattativa.

Le Segreterie Nazionali

FENEALUIL – FILCA-CISL – FILLEA-CGIL

A. Merli F. Del Carro T. Fazi

FILCAMS – FISASCAT – UILTUCS

B. Neglia L. Capitale A. Vargiu