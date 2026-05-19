Vertenza Natuzzi. E’ accordo su cigs al 62 per cento.Risorse per il piano esodo

La vecchia prassi di fare un passo indietro per farne due avanti alla fine si è fatta strada e l’intesa raggiunta al Ministero dell’Industria e del Made in Italy a Roma, tra vertici dell’azienda Natuzzi, sindacati e Regioni Puglia e Basilicata è stata la vittoria del buon senso. Di più, così come si erano messe le cose, non si poteva andare. Accordo sulla cassa integrazione straordinaria, anticipazioni salariali e una dotazione di risorse (6 milioni di euro) per incentivare l’esodo da definire con calma e in altra sede. Poi c’è quello che in materia di politiche attive potranno attivare le due Regioni. Non è facile. Ma una quota importante del distretto del mobile imbottito potrà andare avanti. Attendiamo sviluppi



IL COMUNICATO STAMPA

Gruppo Natuzzi, raggiunto accordo. Sindacati: Vertenza molto difficile messo primo tassello

I sindacati di categoria FenealUIL, Filca CISL, Fillea CGIL, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs, e il Gruppo Natuzzi hanno raggiunto un importante accordo oggi all’incontro presso il ministero del Lavoro a Roma. “L’intesa sulla modifica della CIGS – spiegano le 6 sigle sindacali in una nota – rappresenta un primo tassello in una vertenza difficile, che riguarda il presente e il futuro industriale del Gruppo Natuzzi, e che è stata sostenuta in tutto questo tempo dai presidi e dalla manifestazioni promosse da tutte le sigle sindacali e ampiamente partecipate dai lavoratori.



L’accordo prevede l’utilizzo della CIGS fino al 62%, a fronte dell’80% chiesto dall’azienda, ma con confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le RSU/RSA sui calendari e sulla modulazione della cassa, l’anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell’azienda, la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all’esodo, da definire con un successivo accordo sindacale, l’attivazione di politiche attive messe a disposizione dalla regione Puglia e Basilicata, all’interno del percorso precedentemente messo a disposizione che mette altre risorse economiche per i lavoratori che decidono di aderire agli interventi, il monitoraggio trimestrale presso il Mimit, alla presenza anche del ministero del Lavoro sull’effettiva applicazione degli accordi, la conferma del tavolo Mimit del 27 maggio 2026, dove dovranno essere affrontati i temi industriali veri: volumi produttivi, investimenti, stabilimenti italiani, politiche attive, formazione e prospettive occupazionali.



Nell’intesa – spiegano i sindacati – va valorizzato anche il ruolo svolto dal ministero del Lavoro, che ha contribuito a costruire una soluzione condivisa e a evitare una gestione unilaterale della procedura. L’accordo, tuttavia, non chiude la vertenza. Serve ora proseguire il confronto al Mimit per ottenere risposte chiare e verificabili sul futuro industriale del Gruppo Natuzzi. Confronto dal quale ci aspettiamo risposte chiare sul progetto industriale”.

L’accordo arriva in un contesto particolarmente complesso per il settore del mobile imbottito, fortemente condizionato dalla crisi dei mercati internazionali, dalla contrazione degli ordini e dalle tensioni economiche globali che stanno colpendo in maniera significativa l’intero distretto produttivo tra Puglia e Basilicata.

“I lavoratori – concludono Feneal, Filca, Fillea, Filcams, Fisascat, Uiltucs – hanno già pagato un prezzo altissimo. Per questo continueremo a vigilare sull’applicazione dell’accordo e a rivendicare una prospettiva industriale seria, capace di tutelare lavoro, competenze e futuro del distretto del mobile imbottito, sul quale chiederemo al Mimit e alla presenza del Ministro le garanzie al centro della nostra azione sindacale”.



