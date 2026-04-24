Vertenza Natuzzi, consiglio comunale congiunto di Altamura a Santeramo

Confronto al Teatro ”Il saltimbanco” il 30 aprile alle 9.00 a Santeramo in colle (Bari) dei due consigli comunali altamurano e santermano in merito alla vertenza dell’azienda Natuzzi, ancora senza soluzioni, che si auspica possa venire dal tavolo romano convocato il 28 aprile prossimo a Roma dal ministro dell’industria e del Made in Italy, Adolfo Russo, con l’azienda e le Regioni Puglia e Basilicata. Incontro dal quale non dovrebbero venir fuori risultati concreti, in quanto al tavolo mancheranno i sindacati che hanno protestato per il mancato invito https://giornalemio.it/economia/ministro-urso-la-vertenza-natuzzi-si-affronta-con-sindacati-e-lavoratori/. La mobilitazione dei lavoratori continua



IL COMUNICATO DEL COMUNE DI ALTAMURA

Vertenza Natuzzi: convocato Consiglio comunale congiunto a Santeramo

Il presidente del Consiglio comunale, Luigi Lorusso, ha convocato l’assise in forma congiunta con il Consiglio di Santeramo per una seduta monotematica sul tema “Vertenza Natuzzi: iniziative urgenti a tutela dell’economia locale, dell’occupazione e della coesione sociale”. La riunione congiunta si terrà il 30 aprile, alle ore 9.00, nel teatro “Il saltimbanco” dell’Istituto salesiano di Santeramo in Colle, in via Domenico Savio n. 20.

La data è stata indicata dal Comune di Santeramo in Colle ed ha visto l’adesione sia della conferenza dei capigruppo, che ha espresso parere favorevole, sia della giunta comunale che ha deliberato per lo svolgimento del Consiglio a Santeramo.

L’Amministrazione Petronella esprime solidarietà ai lavoratori che stanno lottando per il mantenimento dell’occupazione, nella speranza che la vertenza possa giungere a migliori prospettive. In tal senso, si coglie positivamente la convocazione della riunione a Roma, indetta il 28 aprile dal ministro alle imprese e al made in Italy Adolfo Urso.