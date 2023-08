Verso riconoscimento definitivo IGP della Fragola della Basilicata

“La Basilicata è la prima regione produttrice di fragole in Italia. Viene coltivata, la fragola, dal 1955 utilizzando un’area di produzione che copre ben 1000 ettari di superficie coinvolgendo nove comuni del Metapontino: Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, Tursi, Montalbano Jonico, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri. Si tratta indiscutibilmente un’eccellenza territoriale, rinomata per il colore rosso acceso e il sapore aromatico e zuccheroso, che vale il 22% del Pil agricolo con un valore commerciale di oltre 100 milioni di euro.” A ricordarlo è l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Alessandro Galella in occasione della data del “4 settembre” in cui “si terrà una riunione con il MASAF in Videoconferenza durante la quale si discuterà del dossier definitivo per la richiesta di riconoscimento IGP della Fragola della Basilicata, proposto e redatto dalle Organizzazioni di Produttori lucane.” “Con l’approvazione dell’IGP -sottoline al’assessore regionale- si otterranno numerosi vantaggi connessi al branding dalla qualità al gusto, alla tutela per i consumatori che sceglieranno la Fragola della Basilicata”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.