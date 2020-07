“Crescita del territorio, valorizzazione delle eccellenze locali, creazione di opportunità di lavoro. Ed una collaborazione sempre più stretta con il Comune di Policoro. Sono questi i principali obiettivi del nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Marinagri, eletto al termine dell’assemblea ordinaria di sabato scorso 27 giugno 2020.”

E’ quanto reso noto in un comunicato stampa in cui si legge ancora che:

“Attraverso il Cda nominato dagli stessi consorziati, sarà possibile interpretare e difendere al meglio le esigenze e i diritti di ogni singolo comproprietario; un’opportunità che i Consorziati presenti all’assemblea non si sono lasciati sfuggire approvando a grandissima maggioranza (oltre l’80%) il progetto presentato dal gruppo definitosi “Pro Marinagri”.

Presidente del CdA è stato nominato il dott. Corrado Valsangiacomo, di nazionalità svizzera, ma molto legato al territorio lucano, di cui è sempre stato un grande estimatore. In passato ha ricoperto con successo il ruolo di direttore di uno dei più prestigiosi istituti bancari della Svizzera, ed oggi ha offerto la sua disponibilità a guidare questo suggestivo progetto di rinascita di Marinagri.

“Una struttura – come sottolineano dal Cda – che riveste una importanza fondamentale e strategica nel tessuto economico e sociale e nel settore turistico della fascia jonica, che, grazie anche alle numerose attività ivi esistenti (esercizi commerciali e ricettivi, ristoranti e bar ecc..), favorisce la creazione di posti di lavoro e opportunità di crescita, nonché ulteriori entrate per il comune di Policoro”.

A completare il consiglio di amministrazione sono l’avv. Antonio Lo Franco, nel ruolo di vice-presidente, e i tre componenti, l’ing. Cosmo Mottola, il dott. Marco Stella ed Egidio Affuso.

Obiettivo del gruppo, che opererà a titolo gratuito, è quello di tutelare le proprietà e promuovere le attività aiutando Marinagri ad uscire dalla difficile situazione creatasi negli ultimi anni, attraverso valori quali la trasparenza, la correttezza, l’onestà.

In particolare, ci si occuperà del risanamento delle finanze dei conti del Consorzio, facendosi carico delle criticità venutesi a creare negli ultimi anni, di favorire lo scambio d’informazioni in modo costante e diretto tra Consiglio e Consorziati, introducendo e potenziando sistemi multimediali all’avanguardia, di sviluppare ed ottimizzare le relazioni sul territorio con l’ente pubblico, ed in particolare con il Comune di Policoro, con cui avviare un dialogo ed un rapporto di cordialità volto a verificare le possibilità di espansione in futuro del Resort.

Il CdA, inoltre, interagirà con i Curatori nominati per il fallimento della Marinagri SpA cercando di ottenere la migliore collaborazione possibile per riaprire al più presto tutte le attività commerciali connesse al resort e restituire lustro ai prodotti di eccellenza della fascia jonica.

“L’auspicio è che si possano avvicinare importanti investitori in grado di portare a buon fine l’intero progetto – concludono dal Cda -, attraverso il quale sviluppare uno dei patrimoni di tutta la Basilicata in ambito turistico”.