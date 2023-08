Una nuova Agritown, pensando allo Zuccherificio, e all’agricoltura metapontina

Che l’ex Zuccherificio di Policoro diventi l’occasione per una nuova agricoltura metapontina. A chiederlo, e condividiamo questo auspicio, Antonio Bavusi e Pina Montano autori di un interessante lavoro sulla storia di un impianto saccarifero d’avanguardia nel 1955, gestito dalla società Zuccherifici meridionali, e poi chiuso nel 1991 nell’ambito di una ‘’strategia’’ di mercato che portò a chiudere gli impianti al Sud e a concentrare la produzione- come è oggi- in solo due strutture in Emilia Romagna. Peccato davvero per l’economia agricola del Metapontino, della Basilicata e del Mezzogiorno che a Policoro aveva trovato condizioni per crescere e diventare un punto di riferimento dinamico per l’economia del BelPaese. Bavusi e Montano, nel libro in formato digitale edito da Pandosia ‘’ Lo Zuccherificio di Policoro. Sviluppo e fallimento dell’industria di trasformazione agricola’’ hanno trattato con obiettività quando accaduto in 36 anni di vita di un opificio avveniristico . E che coinvolgeva professionalità, maestranze e indotto che hanno lavorato a regime finchè è stato possibile, con l’ultimo ma inutile tentativo di riconversione nella trasformazione del pomodoro. Una conclusione amara, paradossalmente, dopo la dolcezza degli zuccheri estratti dalle barbabietole.



Eppure si era cominciato bene con lo Stato che aveva investito, assegnando quote, ma subendo il ricorso di un grande gruppo privato come Eridania che perseguiva altro disegno. Si poteva evitare, nonostante le interrogazioni parlamentari, lo spezzettamento e la privatizzazione spesso deleteria delle industrie di Stato, che hanno portato a svendere tanto made in Italy a società straniere? I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con le foto e quelle a colori del ‘’degrado’’ di oggi (legate all’amianto e alla necessità di una bonifica) realizzate con la professionalità di sempre da Ottavio Chiaradia, che seguono a quelle in bianco e nero del via vai di operai alla stazione di Metaponto , come ha scritto in ‘’ Cio’ che resta’’ l’ex insegnante Pina Cofano Mancino, o sul periodo di gestione della Ferrero con il prezioso apporto di Gianni Mercorella da Montalbano Jonico( Matera) che era stato segretario dell’azienda di Cuneo, guidata da Michele Ferrero.



Ed è uno dei tanti momenti di splendore dello Zuccherificio, che un gruppo di studiosi statunitensi aveva ribattezzato ‘’Agritown’’, la città dell’agricoltura per la filiera innovativa installata che consentiva di lavorare migliaia di quintali di barbabietole. E il viavai di camion con rimorchi che transitava per la ‘’statale 106’’ e per arterie comprensoriali come le ex 175 e 380 ne sono state una conferma fino al declino, descritto con un pizzico di rammarico dagli autori. E noi ne abbiamo seguito le ultime fasi, soprattutto quelle della vertenza sindacale aperta in Prefettura e in altre sedi per evitare la chiusura e la cassa integrazione guadagni ‘’senza uscita’’. Maratone di confronto fino a tarda sera, ma senza trovare un interlocutore credibile, visto che il destino dello zuccherificio era segnato. E ora? Da parte il luogo comune di sito da ‘’archeologia industriale’’ o per i patiti degli anglicismi “ “slum e no-zone”, “ di tra degrado e spazi indefiniti, occorre ripartire dal dove e in quale contesto ha operato l’ex zuccherificio,per un rilancio di quella economia primaria e innovativa, concorrenziale che aveva caratterizzato la ‘’ California del Sud’’. Una nuova città dell’agricoltura, una New Agritown del 2023. Un progetto per il 2025, in occasione dei 70 anni dalla nascita dello zuccherificio. Ricerca, imprese,enti locali,associazioni e imprenditori anche stranieri per lavorare insieme. E due cucchiaini di zucchero in un caffè sempre più amaro…Nel 2021 , ricordiamo, l’annuncio di due progetti di riqualificazione del vecchio impianto da candidare a finanziamento con il Pnrr nell’ambito di opportunità legate a Finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno’’. …attendiamo i cantieri.



BREVE SINOSSI DELL’E BOOK

Una minuziosa ricostruzione dello Zuccherificio a partire dalla sua costruzione fino alla sua definitiva disattivazione, con particolare descrizione del suo percorso gestionale (Ferrero,Eridania,) e istituzionale (contributi Isveimer,cassa del mezzogiorno) nonché illustrato da foto particolarmente indicative dello stato di presentazione nelle varie fasi di vita dello stabilimento. Un vero complimento agli autori che fanno opera divulgativa di eventi, fatti,che hanno riguardato una parte della nostra regione (Magna Grecia)a scopo esclusivamente divulgativo, per motivazioni essenzialmente culturali prive da qualsiasi interesse di natura economica. La regione avrebbe tanto bisogno di persone come VOI.

L’arrivo di Ferrero in Basilicata dopo il terremoto, quando decise di impiantare la fabbrica a Balvano. Vi arrivò con Mercorella, sui segretario particolare : ” Volammo sui monti Alburni, e poi sulla collina di Balvano, San Potito, a ottocentosessanta metri sul livello del mare, fino a che lo sentii dire: ‘Quello è il posto giusto per la nuova fabbrica’. L’altezza era quella media delle Langhe, l’altezza che lui indicava come ideale per la migliore lievitazione e anche per la respirazione. Dopo quel sopralluogo, scesero in Basilicata e in Irpinia biologi e tecnici agrari, dirigenti di Alba e ingegneri del reparto Costruzioni e crearono quei due nuovi stabilimenti che costituiscono fiori all’occhiello del Gruppo».

Aggiunge Francesco Garetto: «E pensare che le malelingue dicevano al signor Ferrero che laggiù l’assenteismo sarebbe stato molto alto e quindi non conveniva investire. La manodopera meridionale, prevalentemente femminile, presa dai campi e formata in breve, si è rivelata una piacevolissima sorpresa per il rapido apprendimento e la voglia di lavorare».



Piercarlo Sibona ricorda in proposito cosa replicava lo stesso Ferrero a chi gli sconsigliava di sbarcare alSud: «Quelle donne e uomini di Balvano e Sant’Angelo vengono dalla terra, sono coltivatori e figli di coltivatori e della civiltà contadina. E un’umanità diversa da quella delle grandi città. Hanno molti punti in comune con l’umanità delle nostre Langhe. Chi è abituato a lavorare in casa propria certamente dà il massimo anche in fabbrica. E poi i figli della civiltà contadina sono capaci di imprese memorabili: le conquiste spaziali americane e russe furono fatte grazie al contributo decisivo di mani di contadini e di figli di contadini».