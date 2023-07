Un lotto da 15 ettari a La Martella. Per ora non ce ne sono e intanto persa occasione

L’immobiliarista Franco Lasala non è ‘dolce di sale’ come si dice dalle nostre parti e quando vede perdere una occasione di investimento di imprenditori privati, da fuori regione, e allo si incazza e di brutto. Per farla breve, da quanto riferisce, dopo inutili 9 mesi di attesa ( non è stato un parto ma un aborto) al Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera non sono riusciti a individuare e ad assegnare un’area da 15 ettari. Investimento sfumato e occasioni di lavoro finite nel nulla. Andranno da altra parte. Lasala non si capacita e chiede come mai non convocare una conferenza di servizi, con Regione e Sindaci, per aumentare le disponibilità dell’area. E’ l’uovo di Colombo…Ma manca la gallina in grado di covarlo. Ormai, per restare in tema, la frittata è fatta.



LE RIFLESSIONI DI FRANCO LASALA

Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera

mi si è accapponata la pelle. Ho tanta voglia di “ribaltare la Città”, già non contiamo un bel nulla a livello nazionale, e a livello locale siamo governati da incompetenti, fannulloni, buoni a nulla. E vengo ai fatti: “Nella prima decade dello scorso ottobre, ricevuto una telefonata da un’impiegata di società di servizi di Milano: siamo alla ricerca di terreni in area industriale della superficie di ha.15 per realizzare opificio ecc.ecc. , possibilmente a non piu’ di 60 km.dalla rete autostradale, o collegati con superstrada. Sicuramente trattasi di società logistica.

Mi attivo immediatamente, vado al Consorzio Industriale, parlo col Geom.X il quale mi risponde che non vi è disponibilità. Non mi è stata data “sufficiente la risposta”. Inoltro a mezzo pec missiva indirizzata all’Ing.Perrone direttore del Consorzio. Orbene sono passati 9 mesi senza ricevere alcuna risposta.

Mi domando…L’area industriale di La Martella è poco appetibile, per me fa cagare..opifici realizzati a macchia di leopardo..con cinema, case di riposo manca soltanto agenzia pompe funebri. Mi domando se nell’area di La Martella non vi è unico lotto di ha.15, il direttore si doveva attivare per le aree nella Val Basento e anche lì se non vi è nessun lotto di 15 ettari (penso proprio di no) dovevano convocare conferenza di servizi con la Regione e i Sindaci della Val Basento per trovar soluzione. Abbiamo perso una grande opportunità con centinaia di posti di lavoro.

Franco Lasala

img20230727_20563273