Un Caf..fè da prenotare. In vacanza… ma non dimenticate il 730

Angelo Antonucci, e il suo staff, ufficialmente sono in vacanza da lunedì 5 agosto fino al 21 agosto. Ma lasciano il telefono accesso, anche sotto l’ombrellone o sull’amaca, per consentire a ritardatari,smemorati ,di presentare la dichiarazione dei redditi. C’è tempo fino al 30 settembre per farlo, ma occorre prenotarsi. E, si sa, al rientro impegni,scadenze e imprevisti si sovrappongono. E allora annotate il numero di telefono riportate sulle locandina. Contattate il Caf Cisal di Matera, prenotate e arrivederci dopo la pausa ferragostana. Poi carte alla mano…e si ricomincia con il Caf…fè del 730. Buone vacanze.