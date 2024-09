Uil-Uilt, Faisa–Cisal, Ugl: il 9 settembre sciopero nazionale di 8 ore del trasporto pubblico

“Il prossimo 09 settembre si terrà la seconda azione di sciopero di 8 ore relativo al mancato rinnovo del CCNL, l’astensione sarà attuata tenuto conto delle normative vigenti e nel rispetto delle fasce di garanzie previste nelle singole aziende, come da precedente comunicazione.” E’ quanto comunicano le sigle sindacali UIL-UILT, FAISA –CISAL, UGL, con una nota in cui si spiega che: “Il rinnovo del CCNL è un diritto sacrosanto da assicurare subito alle lavoratrici e ai lavoratori del settore, è indispensabile migliorare le condizioni lavorative in termini normativi e garantire il giusto recupero salariale, più benessere lavorativo e maggiore sicurezza sul lavoro. Gli Autoferrotranvieri svolgono un servizio essenziale e garantito dalla Costituzione, per questo deve essere riconosciuto loro un contratto adeguato alle loro responsabilità. A supporto della vertenza, lunedì 09 settembre, dalle ore 10.00, si terrà un presidio presso la Regione Basilicata, al fine di sollecitare la stessa ad assumere iniziative per sostenere il rinnovo del CCNL e l’incremento strutturale del Fondo Nazionale Trasporti. Si indicano di seguito le modalità di svolgimento dello sciopero a cui potranno aderire tutte le lavoratrici e i lavoratori del TPL a sostegno della vertenza nazionale.

• Aziende Del Trasporto Pubblico Locale Su Gomma Extraurbane Ed Urbane Intera Regione dalle ore 09.01 alle ore 14.31 e dalle ore 16.31 alle ore 19.01;

• Autolinee Sita Sud S.R.L. Gruppo di Potenza dalle ore 08.29 alle ore 14.29 e dalle ore 16.29 alle ore 18.29;

• Autolinee Sita Sud S.R.L. Gruppo di Matera dalle ore 10.29 alle ore 14.29 e dalle ore 16.29 alle ore 20.29;

• MICCOLIS S.p.A. Urbano di Potenza e Matera dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.20 alle ore 22.20;

• Ferrovie Appulo – Lucane dalle ore 8.31 alle ore 12.29 e dalle ore 15.31 alle ore 19.33;

Il personale degli uffici, delle officine e degli impianti fissi, potrà scioperare l’intero turno di lavoro di 8 ore della giornata del 09 Settembre p.v.” Lo sciopero nazionale dei trasporti di 8 ore lunedì 9 settembre 2024 è stato indetto dalle OO.SS. FILT-CGIL, FIT CISL, IULTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.