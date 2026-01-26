Ugl ricorda Pnrr per Centro ricerche energia nell’ex zuccherificio di Policoro

Provocazione? Fate voi. Ma la richiesta che viene dal segretario dell’Ugl del Materano, Pino Giordano, che ricorda l’attuazione di un progetto da 32 milioni del Pnrr ( ormai è una corsa contro il tempo ovunque e se l’Unione europea non concederà una proroga sarà un fallimento) è di quelle che va presa in considerazione insieme a progetti enunciati, in itinere, o da realizzare per recuperare a Policoro l’area dell’ex zuccherificio ”Eridania”, che ha chiuso nel 1991 a seguito della crisi saccarifera del settore. Da allora il viavai di tir, che attraversava la ”Jonica” e l’asse SS 175-380 (ora sp3) per immettersi nella SS 7 Matera Ferrandina e da qui al Nord…è cessato e in quel sito, fatto di fabbricati, archeologia industriale, degrado ambientale, si è pensato di attivare progetti per bonificare i 30 ettari del sito industriale per trasformarlo in un hub agricolo ed energetico sostenibile con i progetti Demetra Hub (17 milioni) e il consorzio Train (47 milioni). Giordano auspica che quel vecchio zuccherificio, attivato nel 1955, torni a produrre con ”dolcezza” lavoro e occupazione. Accadeva 70 anni fa…



Ex zuccherificio Eridania di Policoro: dal lavoro che c’era al lavoro che può tornare.

L’Ugl Matera chiede tempi certi e centralità dell’occupazione.

L’ex zuccherificio Eridania di Policoro in provincia di Matera non è una semplice struttura industriale dismessa. È un pezzo di storia sociale ed economica del Metapontino, un luogo che per decenni ha garantito lavoro vero, continuo e dignitoso a centinaia di persone. Dal 1955 al 1991 quello stabilimento ha rappresentato una sicurezza per oltre 1000 lavoratori, tra diretti e indotto, per tante famiglie che, grazie a quell’occupazione, hanno potuto costruire una casa, crescere figli, restare sul territorio senza essere costrette ad andare via. Oggi, dopo più di trent’anni di abbandono, l’area dell’ex Eridania – circa 30 ettari – si presenta come un grande contenitore vuoto, segnato dal degrado, ma allo stesso tempo carico di potenzialità enormi. Il Segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano, insieme a una delegazione dell’Organizzazione Sindacale, ha effettuato un sopralluogo esterno della struttura, per verificare direttamente lo stato dei luoghi.

“Quello che abbiamo visto – afferma Giordano – è il contrasto netto tra ciò che questo stabilimento è stato e ciò che è oggi. Dove prima c’erano turni, operai, rumore di produzione e stipendi che permettevano alle famiglie di vivere, oggi ci sono silenzio e strutture ferme. Ma proprio per questo non possiamo rassegnarci”.

L’Ugl non intende fare polemica sterile. Va riconosciuto che l’attuale Giunta regionale sta facendo qualcosa, mettendo in campo iniziative e sostenendo percorsi che finalmente vanno nella direzione del recupero dell’area. Oggi i progetti esistono, sono stati approvati e non sono improvvisati. E anche i fondi ci sono. Il recupero dell’ex zuccherificio Eridania è stato infatti annunciato come finanziato con 32 milioni di euro del PNRR. A lavori ultimati, il complesso dovrebbe ospitare il Centro ricerche “Società & Energia”, in sinergia con l’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, un’esperienza che rappresenterebbe un caso unico a livello nazionale. Non si tratta di un’idea astratta o di una cattedrale nel deserto. Il progetto è strutturato, credibile e pronto a partire. Coinvolge il Consorzio TRAIN, con soggetti come ENEA e Università di Salerno, Cascina Costruzioni, la Società Energetica Lucana, ATER Matera, il Comune di Policoro, ENFOR, il mondo del terzo settore, l’IIS Pitagora di Policoro, con il sostegno di ANCI Basilicata. Un sistema integrato che può mettere insieme ricerca, formazione, rigenerazione urbana e politiche sociali, ma soprattutto nuova occupazione.

Ed è proprio su questo punto che l’Ugl insiste: il lavoro deve tornare al centro. Non solo occupazione qualificata futura, ma anche lavoro immediato legato ai cantieri, alla manutenzione, ai servizi, all’indotto. Ogni mese perso significa posti di lavoro che non nascono e giovani che continuano ad andare via.



“I decreti ci sono, le competenze pure – sottolinea Giordano –. Quello che serve ora è accelerare. Non possiamo permetterci che tutto resti fermo per passaggi burocratici o rimpalli di responsabilità. Questa area deve tornare a produrre occupazione, perché Policoro e il Metapontino hanno già pagato un prezzo altissimo in termini di lavoro perso”.

Per l’Ugl Matera, la riqualificazione dell’ex Eridania non è un’operazione di facciata né un semplice intervento urbanistico, ma una scelta strategica e occupazionale. Dopo decenni di attese, è il momento di passare definitivamente dalle parole ai fatti, aprendo i cantieri e restituendo al territorio ciò che per troppo tempo gli è stato tolto: lavoro, dignità e futuro.

Matera, 26 gennaio 2026