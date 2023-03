Tutti a Roma per la Natuzzi. L’invito della Filca Cisl

A tutela dei posti di lavoro che la Natuzzi assicura negli stabilimenti delle province di Matera,Bari e Taranto e di altri della rete italiana che non vanno assolutamente persi insieme all’organico complessivo dell’azienda che ha un piano industriale da portare avanti. E in una fase difficile di crisi e di ripresa non si possono perdere eventuali esuberi. Tocca ora al Governo fare la propria parte, come riportato nel servizio https://giornalemio.it/economia/s-o-s-per-la-natuzzi-ministro-quel-piano-va-finanziato/. La Filca Cisl, nella nota che segue invita a partecipare,il 22 marzo al sit in a Roma davanti al Ministero dell’industria e del made in Italy.



Il COMUNICATO STAMPA

La Filca Cisl di Basilicata esprime grande preoccupazione per la situazione dell’azienda Natuzzi. A rischio centinaia di posti di lavoro. Dopo immani sforzi per arrivare ad un piano di riorganizzazione che al suo traguardo avrebbe dovuto rilanciare l’azienda stessa facendola uscire finalmente dalle secche degli ammortizzatori sociali che perdurano da circa 20 anni, ci ritroviamo a dover affrontare, oltre alla crisi globale, anche il mancato pagamento, da parte di Invitalia, di una tranche importante relativa al piano, nonostante gli ingenti investimenti già effettuati dall’azienda stessa. Tale ritardo rischia di vanificare tutto il lavoro ed i sacrifici fatti e costringerebbe l’azienda a rivedere il piano e purtroppo anche il numero degli esuberi che sarebbero in aumento rispetto ai già 400 attuali. A tutto ciò si aggiunge anche la mancata proroga, da parte del Governo, del contratto di espansione, strumento che avrebbe consentito a tanti lavoratori del gruppo di accedere alla meritata pensione e all’azienda di assumere giovani creando così nuove opportunità di lavoro sui territori, oltre a ridurre drasticamente il numero stesso degli esuberi.

E’ chiaro che la Basilicata non può permettersi alcuna perdita di posti di lavoro, ne’ che una vertenza così importante, passi in secondo piano, tanto più che il gruppo Natuzzi conta circa 2000 persone sul territorio italiano.



Pertanto, la Filca Cisl di Basilicata auspicando la rapida convocazione di un incontro al MIMIT, chiede, non solo ai lavoratori della Natuzzi, ma anche a chiunque ha a cuore il futuro di questa regione, di partecipare alla Manifestazione indetta dalle Organizzazioni Sindacali il giorno 22/03/2023 che si terrà a Roma sotto il MIMIT, affinché questioni burocratiche non blocchino, ancora una volta, azioni concertative faticosamente conquistate tese a salvaguardare le famiglie ed i territori.