Turismo? La collina materana ha un “video diario orientale” per la Cina

Turismo, gastronomia e la filosofia della dimensione alla velocità di sguardi lenti, sapori intensi e di una accoglienza, quella dei luoghi e delle genti della collina materana destinati a conquistare visitatori aldilà del celeste impero, la Cina, che è diventata non solo una potenza economica mondiale ma dalle notevoli potenzialità per la nostra offerta. A patto che si lavori con cultura d’impresa, un passo alla volta, prendendo esempio dalla pazienza e dalla cultura di quel grande popolo del quale ha narrato Marco Polo e altri viaggiatori. E uno strumento per gettare ponti solidi tra la collina materana e, in prospettiva, per l’intera Basilicata è un documentario realizzato con la consueta professionalità e originalità dalla materana Rvm Broadcast. Un lavoro italo-materano-cinese che sfoglia pagina dopo pagina il “Diario orientale: dalla Cina alla Collina materana” che sarà trasmesso, con gli adattamenti in corso di realizzazione, sulla emittente cinese Global Vision.Abbiamo avuto modo di vedere quanto realizzato da Mario Raele, Sergio Palomba e dalla bionda cinese Shelli Cai in tour tra i centri della nostra collina. E per la nostra ospite imbattersi in un cow boy che ha lasciato il posto fisso per allevare mucche podoliche, nella quiete dei boschi, o fare uno spuntino con pane e marmellata di pesche e albicocche in un frutteto insieme a una famiglia di produttori è stata davvero una esperienza unica.



Una offerta da turismo alternativo, lontano dallo stress delle megalopoli, della uniformata alimentazione fast food preconfezionato e addormentarsi o svegliarsi al ronzio del calabrone o al frinire delle cicale è una dimensione davvero unica o pedalare tra centri storici dalle stradine strette, ricoperte di chianche, lungo i calanchi o raggiungere la costa metapontina dalla sabbia fine vale davvero la spesa per prendere l’aereo e venire dalle nostre parti. Per farlo serve cultura d’impresa e volontà di aprirsi all’amicizia e alla collaborazione con la Cina. Al Gal start 2020 e a quanti credono nel progetto l’obbligo di andare avanti, magari portando in zona tour operators, produttori che – ne siamo certi- guarderanno con interesse a quanto descritto e toccato con mano dalla dinamica Shelli Cai. Arrivederci o in cinese, ci siamo serviti del traduttore google 直到我们再次相遇

Zhídào wǒmen zàicì xiāngyù o in inglese, lingua universale, Until we meet again



IL COMUNICATO STAMPA

Presentato negli studi RVM Broadcast il nuovo documentario di Mario Raele, Sergio Palomba e Shelly Cai

È stato presentato questa mattina, 7 ottobre 2025, negli studi della società di produzione RVM Broadcast a Matera, il documentario “Diario orientale: dalla Cina alla Collina materana”, diretto da Mario Raele, di Sergio Palomba e Shelly Cai, producer cinese della Global Vision.

All’incontro, oltre a Raele e Palomba, hanno preso parte anche il presidente del GAL Start 2020, Angelo Zizzamia, e il delegato di produzione Giovanni Oliva, che hanno illustrato il percorso di collaborazione e le finalità del progetto, nato nell’ambito delle attività di promozione culturale e turistica promosse dal GAL.



Il documentario, pensato per il pubblico cinese ma con una particolare attenzione ai turisti cinesi di seconda generazione residenti in Italia e in Europa, racconta il territorio del GAL Start 2020, ovvero la Collina materana, proponendo esperienze e luoghi inediti, autentici e originali.

Attraverso un linguaggio visivo poetico e contemporaneo, “Diario orientale” intreccia storie e paesaggi per restituire un ritratto sincero e suggestivo di una Basilicata meno conosciuta, ma ricca di identità e umanità.

Shelly Cai, curerà personalmente l’adattamento del documentario per il mercato cinese, dove sarà proposto alle televisioni e diffuso sui principali circuiti social.

Nel corso dell’evento sono state proiettate alcune sequenze del documentario, che hanno riscosso grande interesse per la qualità visiva e la sensibilità del racconto.

