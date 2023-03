Turismo, Basilicata con P.A.R.T.I può decollare se…

…le tante opportunità di promozione messe in campo con il Piano di Azione per la Ripresa del Turismo in Basilicata (P.A.R.T.I), oltre alla continuità degli investimenti, riuscirà a dare risposte concrete sull’adeguamento del sistema viario e dei trasporti e a consolidare quel lavoro di rete, tra operatori ed enti locali, che deve fare i conti con la cultura d’impresa. Il nodo è qui, da sempre, nonostante i concreti passi avanti fatti negli anni e grazie a quella iniezione di fiducia e di visibilità internazionale che la Basilicata ha avuto ed ha con Matera capitale europea della cultura 2019. Slogan come sostenibilità, evitiamo gli anglicismi vuoto a perdere, e la Basilicata sotto questo ha tanto da offrire diventano vincente se l’offerta è sostenuta da programmazione e cultura d’impresa, facendo attenzione a rendere sempre appetibile il rapporto qualità, prezzi e diversificazione dei servizi. Nino Sangerardi, che illustra di seguito i contenuti del progetto P.A.R.T.I, presenta uno spaccato di potenzialità e di opportunità. Tocca ai privati, d’intesa con Apt e altri soggetti che si occupano del settore, confrontarsi con il mercato. E alle Borse specializzate vorremmo vedere loro protagonisti di un turismo territoriale che sa affermarsi, con i fatti e con pochi selfies con sorrisi. spesso di maniera, che lasciano il tempo che trovano.

Regione Basilicata ratifica progetto turistico P.A.R.T.I. Basilicata!

Nino Sangerardi

La Giunta regionale ha deliberato l’aggiornamento delle attività, biennio 2023-2024, inerenti il piano di azione per la ripresa del turismo lucano denominato “P.A.R.T.I. Basilicata!”.

Nel corso dell’anno 2020 viene firmato il protocollo d’intesa tra Ministero Economia e Finanze, Ministero Sviluppo Economico e Regione Basilicata nonché il progetto attuativo di P.A.R.T.I. Basilicata! per un importo di 4.500.000,00 euro.

Individuato nell’Agenzia promozione territoriale della Basilicata(Apt) il soggetto di alcune azioni costituenti parte integrante e sostanziale del programma sopradetto per un ammontare di

2.500.000,00, suddivisi così:

-analisi strategica e studio placement della filiera 100 mila euro

-Card Basilicata 100 mila

– Fiere, missioni di contatto, eventi e iniziative

B2B 600 mila

-Piano comunicazione rilancio e media planning 750 mila

-Iniziative promozionali Aeroporti 120 mila

– Press Tour e affiancamento iniziative di rilievo

nazionale e internazionale 230 mila

-Educational per Tour Operator 500 mila

-Assistenza tecnica 100 mila.