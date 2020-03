Nei rioni Sassi tanto silenzio che raggiunge anche i punti panoramici di piazza Ridola, dove il selfie è d’obbligo, e dove James Bond ha vissuto una notte memorabile da un Hotel, realizzato e poi demolito per il 25^ film della serie, dedicata all’agente segreto più noto di Sua Maestà Britannica. Pochi i visitatori in giro, poche le attività turistiche in attività e alcune hanno deciso, fatti i conti in tasca, che è meglio non rimetterci in questa fase incerta e penalizzante da epidemia da Coronavirus.

Del resto il calo della movimentazione turistica è vistoso e del 90 per cento nel solo mese di marzo a Matera, acuito dalle disposizioni sanitarie per arginare gli effetti causati dal contagio dal virus a corona. Qualche sporadica presenza di passaggio, a conferma che si sono bruciati i dati, a percentuali da record, conseguiti nel corso dell’anno da capitale europea della cultura, come hanno confermato le cifre ufficiali fornite dall’ Apt, https://giornalemio.it/cronaca/conoscere-per-programmare-un-nuovo-ciclo-del-turismo-lucano/ , e passati quasi in silenzio insieme ad alcune indicazioni, ma ancora senza progetto- e non avevamo dubbi- sul che fare per risalire la china.

Purtroppo gli errori si pagano e l’assenza di un programma e di strategie a breve e a medio termine, volute da una sciagurata politica che ha favorito opportunamente una economia dalle mani libere, ci ha portato già nel dicembre scorso a toccare con mano che con l’avvio dell’anno bisestile (il 2020) non ci sarebbe stato nulla o quasi.

Nulla di nostro, programmato in loco, tranne le attività individuali di prospettiva di pochi imprenditori illuminati. All’Orizzonte solo la buona stella dell’effetto traino che sarebbe venuto dal lancio – a partire dall’8 aprile 2020- del film ” No Time, To Die” il 25° film della serie di James Bond che è saltato – per lo svuotamento planetario delle sale cinematografiche e slittamento, epidemia da coronavirus permettendo, al prossimo autunno o giù di lì.

Ma il segnale che si attendeva la manna dal cielo, senza lavorare a un progetto comune, lo si è avuto con il violento nubifragio del 12 novembre 2019, trasformata sul piano mediatico in alluvione, tanto da far passare in secondo piano i danni del Metapontino e farci equiparare a un’altra città del turismo culturale come Venezia. Altro contesto, gravato dal fenomeno costante dell’acqua alta e dalle polemiche su quel sistema di difesa ‘mangiasoldi e fallimentare’ che è il MO.SE. L’acqua, sia pure con continuità e consistenza diversa, i danni li ha procurati sia nella Città dei Sassi (come era e resterà conosciuta nel mondo) e nella Città della Laguna. Sì.

Ci si è rimboccati le maniche a Matera per ricominciare. Diversa,però, l’immagine percepita su scala nazionale e internazionale delle due città. A Venezia si sono affrettati a spiegare che la vita continuava, mostrando l’impegno anche degli studenti del Conservatorio e delle Accademie e di altri presidi culturali ad asciugare con il phone spartiti, libri, tessuti e via elencando.

E’ stato ”quello” di Venezia uno spot formidabile, seguito da altre iniziative promozionali. Per noi e Venezia , ricordiamo, il concerto benefico dell’orchestra sinfonica del Maggio fiorentino. Il Comune ha lavorato per la stima dei danni pari a 8 milioni di euro, quando e se il Governo -insieme ad altre Regioni-deciderà di riconoscere lo stato di calamità e di indennizzare quanti sono stati sorpresi o danneggiati dal violento nubifragio.

Per il resto nulla. E ne abbiamo avuto la prova nelle settimane a seguire con il nulla o quasi dopo la cerimonia di chiusura, quel 20 dicembre 2019, dell’anno da capitale europea della cultura e il passaggio di consegne a Rijeka (Croazia) e a Galway (Irlanda) in una annata cominciata, per loro, nel peggiore dei modi. Qualcuno aveva sperato nel Capodanno Rai, arrivato in Basilicata , ricordiamo, utilizzando proprio Matera 2019, ma le scelte e le resistenze sono state altre…Nulla, fatta eccezione per eventi da autoconsumo locale, da Enti locali, Apt, Fondazione, Regione tranne un generico impegno a ”mettersi a lavorare” e che ” Matera 2019” deve continuare…



A livello locale abbiamo raccolto i commenti spesso smarriti, increduli di tanti operatori e di semplici cittadini che hanno investito in proprio nel turismo e nelle opportunità della Capitale europea della cultura, ma in assenza di un quadro di riferimento operativo. Qualche sussulto c’è stato, tra la chiusura di attività, segnalate dalle stesse associazioni di categoria.

E del resto basta farsi un giro tra i Sassi e il Piano, per verificare sul campo gli effetti di una crisi cominciata alla fine dello scorso anno. Ci sarebbe piaciuto che quello spot , all’insegna del ” Fatevi contagiare dal virus dell’accoglienza, tirato fuori nei giorni scorsi dal Consorzio albergatori materani ,https://giornalemio.it/economia/nonostante-lemergenza-basilicata-sempre-aperta-ed-ospitale-per-turisti/ , potesse essere l’inizio per mettere insieme le forze, mettendo mano a professionalità e portafogli. Ma così non è stato. Anzi è montata anche qualche polemica.

La scommessa era quella di lavorare per Matera, aldilà degli effetti devastanti sull’economia nazionale procurati dal blocco della movimentazione di persone e quindi di flussi turistici sul Pianeta. Il Consorzio albergatori materani sta valutando il da farsi, in presenza degli obblighi imposti dalle direttive sanitarie che non lasciano molti spazi sulle scelte da fare.

” A marzo – ha detto Giacinto Marchionna, presidente vicario del Cam e amministratore di Turismore- la tendenza di un calo del 90 per cento di presenze. Quadro complesso, che stiamo monitorando dai mesi scorsi. La nostra area segue il trend degli Osservatori Alberghieri delle big four Venezia, Milano, Firenze e Roma’‘.

Momento difficile, con comprensibili decisioni da prendere in relazione alle direttive sanitarie imposte dalla vicenda coronavirus e in base alle misure che il Governo intende adottare per venire incontro alle imprese e dei lavoratori. Ma anche un pizzico di speranza, sottolineamo, da prendere lavorando con cultura di impresa.



” In questo momento -ha aggiunto Marchionna, giovane, motivato e lungimirante manager turistico- è necessario, con le dovute precauzioni, continuare ad operare con senso di responsabilità e nel modo più normale possibile. Tutto questo terminerà al più presto ed al momento della ripresa dovremo essere tutti pronti e reattivi”.

Un messaggio, aggiungiamo, che deve “contagiare” positivamente quanti hanno a cuore il futuro dell’economia locale, del Metapontino e della Basilicata per la quale Matera resta il miglior biglietto da visita sul mercato delle vacanze, anche quando i disagi da ‘coronavirus’ saranno accontonati.