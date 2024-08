Riceviamo dall’ingegnere Antonio Di Giulio una sua nota -che pubblichiamo a seguire- “sulle sorti di un turismo a Matera morente ancor prima di nascere”, quale ulteriore contributo al dibattito in corso sul tema, dal titolo “Turismo a Matera: un paesaggio senza i suoi racconti“. “I racconti sono storie vere, fiabe o sogni, si ritrovano orme sul selciato…

…Il tempo consuma il selciato,

ma l’orma rimane e resiste in attesa

di essere vista, sentita, ascoltata.

Tu, uomo o donna, apri il cuore,

e sentirai i passi,

vedrai gli occhi,

ascolterai la sua voce,

proverai tenerezza.

La gioia prenderà corpo

e il ricordo diverrà concreto.

Sono trascorsi quattro anni e pochi mesi allorché si percepì una immagine svilita della società in genere e di Matera nell’incontro tenutosi a Palazzo Viceconte su “Europa economica in Matera Capitale della Cultura 2019 – conferenziere: Sapelli Giulio – consigliere di amministrazione della Fondazione Eni Enrico Mattei – economista.

Il tempo trascorso ripropone lo stesso immutato profilo, una chiara immagine oggi di una città sciupata e rovinata da un mucchio di interventi incompiuti e da tanti rivoli di buoni propositi.

La città di Matera lamenta una perdita di interesse turistico che a detta dei professionisti del settore rasenta un calo del 50%. Oggi, a ragione, la città si scuote ma dimentica che non ci sono state azioni degne di essere definite “programmazione di sviluppo”. Ancora una volta è il caso di richiamare l’attenzione sulla ormai necessità di programmare non più azioni che risulterebbero fuochi fatui, ma stimolare la sensibilità e soprattutto l’ascolto di quei cittadini che silenziosamente tengono ancora in vita questa città.

Quotidianamente la maggioranza degli uomini silenziosa consuma il suo tempo per costruire un proprio reddito basato su di un lavoro svolto educatamente e cercando di rispettare le regole che la propria dignità pretende e che suggerisce condividendo i concetti e le finalità rispettose delle leggi e del prossimo. Questo profilo si è snaturato a seguito delle prime luci della ribalta che il richiamo delle sirenette del mare hanno lasciato spazio al solo valore del profitto ignorando che il vero sentiment è la vita silenziosa e laboriosa degli uomini del Sud. L’individuo ha ancora un grande coraggio ed una grande abnegazione ed allora occorre dargli rispetto e considerazione.

Ripropongo ancora come feci qualche anno fa il modo di leggere l’uomo moderno da un punto di vista economico: risorsa positiva e primaria nello sviluppo di ogni azienda, privata o pubblica, impegnata a realizzare un qualsiasi prodotto utile alla società e al bene comune. Il cittadino in genere, non ha grandi conoscenze dello stato di diritto, ma è sicuramente onesto ed educato di suo ed è questo che una maggioranza silenziosa di cittadini da corpo alla legalità, che a Matera si avverte e si è consolidata nel tempo e che occorre far emergere.

È utopia fare la Città di Dio sulla terra, ma credo si è ancora in tempo per provarci, rivolsi l’invito quattro anni fa e penso che sia ancora possibile provarci oggi.

A Matera occorre progettare gli spazi urbani per poi realizzarli nei giusti tempi e soprattutto rispettando la vivibilità circostante con decoro e libertà. I cantieri devono saper convivere con la città senza limitare i movimenti e lì dove è necessario mutare temporaneamente i percorsi e gli agi, occorre adottare misure equivalenti di decoro e funzionalità. C’è un prima e un dopo, ma c’è soprattutto un lavoro da svolgere per ottenere un risultato.

A Matera non si racconta il “prima”, non si sceglie il “dopo” e il lavoro è un “optional”.

Non è possibile presentarsi in primis ai cittadini residenti e poi al mondo, perché occorre avere a mente che il mondo osserva Matera, senza una programmazione che non sia figlia di una improvvisazione e che non assomigli sempre più a una figlia viziata del mondo. Eh sì spesso si sente dire “Matera meta preferita”, “Matera attira interesse culturale”, “Matera è meta imperdibile”, “Matera è ormai avviata al successo” quasi lasciando intendere che qualsiasi cosa si fa, fosse anche il nulla, il successo è qui di casa.

Una figlia impreziosita dai commenti del Mondo che ne fanno a ragione una rarità e una realtà da scoprire. Ormai si è fatto centro nel fissare sulle pupille degli spettatori il paesaggio di una città dove l’uomo ha vissuto ininterrottamente da oltre settemila anni. Ma gli occhi sono la porta dei sentimenti, sono l’uscio attraverso cui le immagini giungono a noi e attivano tutti gli altri sensi: il gusto, il tatto, l’olfatto, l’udito. Matera ha dimenticato di sviluppare gli ambiti culturali attraverso cui i sensi richiamati a governare la città risultino il generatore di quello stato d’animo che semplicisticamente è chiamiamo “sentiment”.

A Matera non è impiantato ancora il seme del “sentiment” necessario per raccogliere frutti sempre più maturi e certi nella qualità. Si vive sperando sempre nell’altrui aiuto (assistenza), ora della Regione, ora dell’APT, ora delle Associazioni, ora del Comune, senza chiedere la partecipazione dei concittadini che come estranei girano ramengo tra i banchi di una chiesa, dove si può ancora ritrovare il filo rosso che cortocircuita la ragione con il sentimento.

La città deve evitare e prevenire ogni circostanza che potrebbe collidere con la illegalità. Matera ha un paesaggio splendido e le macchie devono essere solo quelle del tempo che ingiallisce il tufo e lo rende materico e diverso nell’avvicendarsi delle stagioni.

Non deve esserci spazio per gli speculatori che a guisa di esperti raccolgono i semi non ancora germogliati per poi venderli per pochi denari.

L’umiltà deve guidare la politica evitando arrocchi tra Torre e Re nel sacrificio di un semplice pedone che sperduto nella morsa del quotidiano si lascia catturare senza opporsi e reclamare.

Matera offre il paesaggio senza i suoi racconti ormai orme invisibili sui lastricati ammodernati e senza storia. Racconti incapaci di uscire da un silenzio inconsapevolmente imposto dalle regole di mercato spesso profittevole e senza avvenire. Racconti interrotti sulle evidenze di una città fratturata sulla proiezione dell’antica ferrovia che seppure interrata è riuscita ad emergere e a dividere due lembi di centro urbano e quindi separare una città nella più grande indifferenza e presunzione di governo. Racconti di partenze ed arrivi che rimandano silenziosi ai tempi della “corriera”, quando il passeggero quasi si vergognava all’invito del capo-macchina che con voce squillante annunciava: signori in carrozza!! Chi erano i signori? A volte lo sprovveduto ma educato passeggero esitava a salire sulla corriera perché si guardava in giro alla ricerca del “signore”. Racconti ingoiati di una struscio senza più l’agorà, dove la stratificazione sociale ha lasciato campo aperto agli influencer. Racconti di un teatro mai nato e di un cinema senza storia e di altri inattivi o abbandonati. Racconti di un vicinato senza più vicini che rischia di isolare l’individuo e relegare in soffitta il mutuo soccorso. Racconti di monumenti ancora nascosti che muti aspettano gli allori come i musei etnografici chiusi nei propri contenitori mentre non si programmano scavi archeologici esplorativi.

La mancanza di racconto non lascia occasione alle famiglie e alle aziende, private e pubbliche, di ascoltare, annodare percorsi sinergici e vivere la comunità nella sua interezza. Si alimenta una sorta di isolamento che non aiuta uno sviluppo longevo e sostenibile, anzi spesso accarezza l’idea che “c’è la grandine, le frane, la siccità, la malaria, e c’è lo Stato. Sono dei mali inevitabili, ci sono sempre stati e ci saranno sempre.” (Carlo Levi). Chi sa forse tra i mali inevitabili ai nostri giorni c’è il turismo, l’epidemia che diventa malattia, un disturbo funzionale in una città abituata ai raffreddori di stagione e dove si fa fatica ad uscire di casa con la febbre addosso, oppure si preferisce l’invito “gioca al calcio ma non sudare”.