Trump sul divano a dazi congelati…Ma la Cina è sveglia. E noi?Il Distretto non basta

Se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è passato da tempo al contrattacco per cercare di arginare l’avanzata della Repubblica popolare cinese che, di fatto, è la prima potenza economica del Pianeta, imponendo dazi contro tutti, con quel silenzio assenso da ”allineati e coperti” che è davvero preoccupante. Dall’altra, salvo la levata di scudi della Francia e di poche altri Paesi (tra questo non c’è l’Italia) non ci sono reazioni aldilà di qualche balbettio o del compiacimento che poteva andare peggio, come è accaduto per i dazi sulla pasta, rimasti al 15 per cento in medio rispetto allo spauracchio del 100 per cento annunciato dall’ondivago ma deciso presidente degli Stati Uniti e del potere finanziario che lo supporta. Stessa situazione per il settore del mobile imbottito che ha ottenuto il congelamento dell’aumento dei dazi per tutto il 2026. Ma c’è poco da stare allegri, visto che il mercato è poco stimolante- come osserva Antonio Serravezza, che per esperienza e rapporti continua a monitorare il settore. Si lavora al rilancio del Distretto del Mobile imbottito, con una possibile sinergia tra Puglia e Basilicata https://giornalemio.it/economia/distretto-mobile-imbottito-al-tavolo-con-puglia-e-basilicata-e-ce-tanto-da-fare/. Ma servono volontà precise, progetti, sinergie e un sistema Paese che è tuttora privo di una politica industriale degna di tal nome. Un anno da non sprecare, visto che Italia e ‘salotti’ sono tra l’incudine guerrafondaia a stelle e strisce e il martello cinese che lavora in silenzio. Come mettere a sedere Donald Trump e Xi Jinping ? Un doppia seduta ”guerra e pace” con design e comfort accattivanti? Per ora c’è solo la guerra, e con la filiera degli armamenti che tira. Quanto al Belpaese, debiti internazionali a parte, ha un’altra cambiale da onorare che lo obbliga a riarmarsi, ma con il committente U.S.A. Altri dazi? La cosa non ci sorprenderebbe più di tanto…E allora al lavoro le battaglie, in questo caso economiche per le aziende del mobile imbottito, vanno combattute fino in fondo.



Dazi USA rinviati al 2027: tregua che cambia gli scenari per il mobile imbottito lucano-pugliese.

Il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’aumento dei dazi statunitensi sui mobili imbottiti, sulle cucine e sugli arredi da bagno non è solo una buona notizia per l’export. È un passaggio che modifica gli equilibri del settore e apre una fase nuova per il distretto del mobile imbottito di Matera, Santeramo e Altamura.

La Casa Bianca ha scelto di congelare rincari che avrebbero potuto raggiungere il 30-50%, mantenendo però il dazio base del 25% introdotto nell’autunno 2025. Una decisione che non risolve il problema, ma sposta in avanti la pressione, restituendo alle imprese un margine di manovra prezioso. Il mercato USA resta uno dei più importanti per il mobile imbottito italiano. Il rinvio dei dazi: riduce il rischio di contrazione immediata dell’export, offre stabilità ai piani industriali, permette di ricalibrare investimenti e strategie commerciali, rafforza la sostenibilità delle produzioni destinate agli Stati Uniti. In un contesto globale segnato da incertezza e protezionismo, un anno in più può fare la differenza. Il settore arriva a questa tregua dopo anni di riorganizzazioni, razionalizzazioni e, in alcuni casi, chiusure di stabilimenti e riduzioni di personale. Per gruppi come Natuzzi, impegnati in un percorso complesso di riequilibrio industriale, il nuovo scenario apre una domanda inevitabile: la sospensione dei rincari può ridurre la necessità di ulteriori tagli? Non si tratta di semplificare la realtà. Ma è evidente che un contesto tariffario meno ostile migliora la prevedibilità dei flussi commerciali, riduce la pressione sui costi, amplia l’orizzonte temporale per valutare alternative meno traumatiche. La tregua non cancella le difficoltà, ma riapre lo spazio del possibile; il distretto può tornare a giocare in attacco. Il polo lucano‑pugliese ha dimostrato negli anni una capacità di adattamento superiore alla media nazionale. Qualità, design, filiera integrata e presenza internazionale restano i suoi punti di forza. Il 2026 può diventare: un anno di consolidamento sui mercati, un momento per accelerare su innovazione e sostenibilità, un’occasione per rafforzare la filiera locale e le competenze.



La tregua tariffaria è un’opportunità, ma non si trasformerà da sola in crescita. Serve una regia politica chiara, e qui entrano in gioco le istituzioni regionali. Basilicata e Puglia hanno davanti tre responsabilità decisive: coordinare una risposta industriale di distretto. Non più interventi isolati, ma una strategia condivisa su formazione, innovazione, logistica e internazionalizzazione. Sostenere le imprese nei tavoli nazionali ed europei. Il settore dell’arredo è esposto alle oscillazioni tariffarie e le Regioni devono essere presenti, informate e propositive. Se la tregua permette di riconsiderare chiusure e riduzioni, le istituzioni devono creare le condizioni per alternative credibili: incentivi mirati, politiche attive del lavoro, strumenti per la riconversione e la crescita. Il distretto del mobile imbottito è un asset strategico per entrambe le regioni. Il rinvio dei dazi non è solo una buona notizia: è un test politico. La domanda è semplice: Basilicata e Puglia sapranno trasformare questa finestra in una visione di lungo periodo? Il rinvio al 2027 dei dazi USA sul mobile imbottito dà respiro al distretto di Matera–Santeramo–Altamura, ma non basta a mettere il settore al riparo. Mentre Washington congela rincari fino al 50%, la concorrenza cinese avanza con prodotti sempre più curati, frutto di anni di know‑how assorbito dall’Europa. La tregua americana è un’opportunità, ma la partita globale si gioca ora sulla capacità del distretto di innovare, proteggere le competenze e rafforzare la propria presenza sui mercati strategici. Tra i segnali più rilevanti c’è anche la riduzione dei dazi sulla pasta italiana, una misura che interessa da vicino l’industria pastaia di Puglia e Basilicata, tra i maggiori esportatori negli Stati Uniti.

