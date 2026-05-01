Trump: 25% di dazi in più per UE, che replica “USA inaffidabili!”

Ancora pesci in faccia alla UE, dall’amico americano. “Sono lieto di annunciare che, in considerazione del fatto che l’Unione Europea non sta rispettando l’accordo commerciale da noi pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi doganali applicati all’Unione Europea per le auto ei camion importati negli Stati Uniti. Il dazio sarà aumentato al 25%”. Lo ha annunciato con la solita faccia da pesce lesso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth. Ma, spiega: “È pienamente chiaro e concordato che, se le auto ei camion verranno prodotti in stabilimenti statunitensi, NON CI SARÀ ALCUN DAZIO”. “Molti stabilimenti per la produzione di automobili e camion sono attualmente in costruzione, con investimenti per oltre 100 miliardi di dollari, un RECORD nella storia della produzione di auto e camion. Questi stabilimenti, con personale composto da lavoratori americani, apriranno presto: non c’è mai stato niente di simile a quello che sta accadendo oggi in America!.” Quindi, senza pudore, esplicita l’obiettivo finale che è quello di sottrarre produzione alla UE e di spostarla negli USA: “Mors tua vita mea”. Mandarlo al suo paese, no? Rompere e guardare verso altri mercati? Qualche reazione sembra cominci ad emergere. “Il piano di Trump di imporre dazi del 25% sulle auto dell’Ue è inaccettabile e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner “inaffidabile” ha commentato il presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange che in un post su X, scrive: “Il Parlamento europeo continua a rispettare l’accordo siglato in Scozia, lavorando per finalizzare la legislazione. Mentre l’Ue mantiene gli impegni, la controparte statunitense continua a non rispettarli.. Quest’ultima mossa dimostra quanto siano inaffidabili gli Stati Uniti. Non è questo il modo di trattare partner stretti. Ora possiamo solo rispondere con la massima chiarezza e fermezza, facendo leva sulla forza della nostra posizione“.

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