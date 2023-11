Tributo italiano in Alfa..con le tre ”M”: Matera, Milano e Motori

Non entreremo nella dotazione strumentale, delle alimentazioni e delle performances, con la marea di anglicismi affidati ai computer di bordo, nei dettagli tecnici, del comfort, della velocità e di tutta una serie di fattori che continuano ad alimentare la passione degli alfisti, legati alla gloriosa casa di Arese(Milano) che ha avuto tra i fondatori , l’ing. Nicola Romeo, radici montalbanesi. E lo spot girato nei rioni Sassi, in centro sulla Civita, lungo la Bradanica e tra i calanchi è stato un Tributo italiano,con rifiniture e cromatismi tricolori ‘filanti” destinati a varcare i confini del BelPaese. Così i tre modelli di punta : l’iconica Giulia, gli arrembanti Suv da strada e da escursione come Stelvio e Tonale hanno dato il ”passo” giusto per una progressione super, che si è ben legata a un itinerario ideale nel segno dei motori tra Matera, capitale europea della cultura 2019, e Milano capitale dell’innovazione e della cultura impresa. Per ora solo uno spot, che Matera dovrebbe – con idee, competenze e programmazione- valorizzare e consolidare con iniziative da organizzare, coinvolgendo la Casa del Biscione che fa parte del Gruppo Stellantis. Andare oltre gli spot, le foto ricordo,le strette di mano e gli arrivederci. Sulle auto che fanno impresa, promozione, occorre salirci, almeno accanto al conducente. Sarebbe un tributo per Matera ad alto valore aggiunto. Turismo e motori. Metti il motore di un’Alfa nel turismo e vai…