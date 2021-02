Il segretario generale Fials Matera Gianni Sciannarella con una nota segnala un importante risultato ottenuto al Tribunale di Matera per i lavoratori della ditta che deteneva l’appalto delle pulizie negli ambienti dell’Asm.

“Con una precisa e rapida iniziativa a tutela dei crediti dei lavoratori, Fials attraverso il proprio ufficio legale dopo aver diffidato bonariamente la società Euro & Promos al pagamento del Tfr ha dovuto proporre nell’interesse dei lavoratori iscritti un ricorso per decreto ingiuntivo al tribunale di Matera.

Il giudice del lavoro ha accolto tutte le istanze di ingiunzione con provvedimenti immediatamente esecutivi che portano la data di pubblicazione del 29 gennaio 2021.

Euro & Promos in questi giorni ha liquidato il Tfr a tutti i lavoratori aventi diritto, per evitare il pignoramento, che avrebbe determinato un Durc negativo per l’azienda e quindi la difficoltà a partecipare ad altri appalti.”