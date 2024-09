Toto & Morelli a Bennardi: perché rilasciate nuove licenze taxi, se le presenze diminuiscono?

I consiglieri comunali di Matera, Augusto Toto e Mario Morelli del gruppo di FdI, rendono noto di aver depositato una interrogazione per chiedere le ragioni che hanno spinto la Giunta comunale a deliberare il rilascio di quattro nuove licenze per taxi, considerata l’avversione manifestata dalla CNA e la riduzione di presenze turistiche registrate in città. A seguire il testo integrale della interrogazione:

GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA

Al Signor Sindaco del Comune di Matera

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Matera, 9 settembre 2024

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto: rilasciate nuove licenze taxi anche se le presenze diminuiscono.

PREMESSO CHE

– il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato dalla Legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, che fissa i criteri a cui i Comuni devono attenersi nella predisposizione dei regolamenti e nella determinazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio delle licenze per l’esercizio del servizio di TAXI e delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;

– la disciplina nazionale è stata poi recepita con legge regionale n. 28 del 10 giugno 1996 “Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari”;

– la disciplina per l’esercizio del servizio TAXI e del servizio NCC è contemplata nel Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.P. (Commissario Prefettizio) n. 17 del 23/03/2010 e adottato con i poteri del Consiglio Comunale;

– il progressivo incremento dei flussi turistici registrato in occasione della proclamazione del Comune di Matera a “Capitale europea della Cultura per l’anno 2019 aveva determinato un aumento della domanda di trasporti non di linea ed in particolare del servizio pubblico da Piazza (TAXI), che è soggetto agli obblighi propri del servizio pubblico;

– l’Autorità di Regolazione già con nota del 21/12/2016,al fine di consentire ai Comuni una maggiore libertà nell’organizzazione del servizio per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, sulla scorta dei fattori strutturali relativi alla popolazione e alla superficie comunale, esprimeva parere favorevole al riallineamento con la media del campione di riferimento, del numero complessivo di TAXI, compreso, per il Comune di Matera, fra gli 8 ed i 19 TAXI;

– con Delibera di Giunta n.260/2017 del 17/05/2017 venivano approvati gli indirizzi per la predisposizione del bando pubblico per l’assegnazione di nuove tre licenze di taxi e 6 autorizzazioni per l’attività di NCC;

-con determina dirigenziale del settore Attività Economiche e Trasporti n.118 – DSG 1505 del 29 maggio 2018 veniva approvato il bando per l’assegnazione di 3 licenze taxi e 6 per autorizzazioni per l’attività di NCC;

– che a seguito del di queste nuove autorizzazioni rilasciate nel 2018, il numero totale dei veicoli autorizzati per il trasporto persone era di 8 taxi e 29 NCC;

– nel 2023 due licenze di taxi sono state riconsegnate al Comune;

– A seguito delle note inviate, nel febbraio 2023, dalla CNA e dall’associazione dei ristoratori di Matera con cui si richiedeva l’implementazione del numero di licenze di taxi anche per poter garantire il servizio nelle ore notturne , l’allora assessore Ferrara con delega alla mobilità, convocò per il tramite del presidente della commissione mobilità urbana e traffico diverse commissioni per poter affrontare, anche se la competenza non era del Consiglio, una discussione in merito a queste note.

– l’esito dei lavori svolti in commissione consiliare mobilità portarono l’Amministrazione, nello specifico l’assessorato alla mobilità a predisporre una proposta condivisa, che prevedeva l’implementazione di n.4 nuove licenze di taxi, da sottoporre alla Commissione Comunale Consultiva composta così come previsto dall’art.6 comma 2 del Regolamento Comunale Servizio Taxi e servizio di NCC, dal dirigente dell’ufficio Trasporti, un funzionario dell’Ufficio Trasporti, dai rappresentanti di categoria dei tassisti e dei noleggiatori, da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e da un funzionario del Corpo di Polizia Municipale.

– a seguito di convocazione con nota prot. n. 29259 del 24/03/2023, nella giornata del 30/03/2023, si era riunita la Commissione Comunale Consultiva per la disciplina del trasporto pubblico locale non di linea (taxi e ncc), la quale si era espressa favorevolmente ad incrementare il numero delle licenze TAXI, nel numero di 4 (quattro) a carattere permanente, la Giunta con Deliberazione n. 199/2023 dell’8/6/2023 aveva stabilito di aumentare il numero delle licenze per l’esercizio del servizio pubblico TAXI, nonché di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Trasporti di procedere alla pubblicazione di un bando di concorso per l’assegnazione di n. 4 licenze;

– con Determinazione Dirigenziale R.C.G. n. 2599 del 18/10/2023 fu approvato il bando pubblico di concorso per titoli, per l’assegnazione di n. 4 (quattro) licenze per l’esercizio del servizio taxi, pubblicato dal 23/10/2023 al 22/11/2023, sul sito istituzionale del Comune di Matera;

– con Determinazione Dirigenziale RCG n.508/2024 settore n. 57/2024 del 16/02/2024 fu approvata la graduatoria finale pubblicata in pari data sul sito istituzionale dell’Ente;

– con determinazione dirigenziale RCG n. 1245 del 22/04/2024 fu approvata la revisione della graduatoria finale del Bando concorso per titoli per l’assegnazione di n.4 (quattro) licenze per l’esercizio del servizio taxi;

– in merito alla consistenza dei servizi di trasporto pubblico non di linea, le licenze per l’esercizio del servizio pubblico da piazza con autovettura (TAXI) da n.6 autorizzazioni passarono ad un totale di n. 10 titoli;

-la Giunta Comunale con delibera n. N. 292/2024 del 30/07/2024 dava mandato al Dirigente dell’Ufficio Trasporti di procedere all’incremento dell’attuale consistenza dei titoli abilitativi per l’esercizio del servizio TAXI, con l’assegnazione di ulteriori n. 4 (quattro) licenze taxi, mediante lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale RCG n. 1245 del 22/04/2024 portando così il numero di autorizzazioni da 10 a 14;

CONSIDERATO CHE

-Matera, così come ha evidenziato anche la CNA attraverso comunicati stampa negli ultimi mesi, è diventata nuovamente protagonista di un turismo stagionale soggetto a evidenti fluttuazioni con mesi in cui vi sono dei picchi e mesi in cui vi è una stasi assoluta;

-anche i dati pubblicati dall’APT confermano, almeno per il primo semestre di quest’anno, che Matera è caratterizzata da un turismo stagionale, gli stessi dati confrontati con quelli del 2019, ossia di quando è stata Città Capitale della Cultura, evidenziano nel primo semestre di quest’anno una percentuale del 1,7 % in più di arrivi (circa 2.909) ed una percentuale del 13,7% in meno di presenze ( circa 44 mila);

– proprio in virtù di questi dati non si comprende come mai pur non essendoci un significativo aumento di presenze che avrebbero creato quelle esigenze di mobilità della collettività locale e turistica, tale da rendere indispensabile un ulteriore incremento del numero delle licenze di taxi, la Giunta Comunale abbia inteso aumentare in un anno il numero delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico da piazza portandolo da 6 a 14;

i sottoscritti Consiglieri Comunali,

INTERROGANO

Il Signor Sindaco,

– Per conoscere le motivazioni che hanno indotto la Giunta ad effettuare questa scelta nonostante la contrarietà da parte della CNA durante i lavori nelle Commissioni Consultive;

– Per conoscere quali criteri sono stati adottati per determinare il reale fabbisogno che ha definito il rilascio di nuove autorizzazioni di taxi con scorrimento della graduatoria esistente;

– Per conoscere, in ragione delle palesate divergenze rispetto alle indicazioni della Commissione Consiliare Mobilità, le motivazioni per le quali la Giunta ha agito in modo autonomo provocando un legittimo stato di agitazione tra gli operatori del settore che vedranno nel tempo una sensibile riduzione del proprio reddito a causa dell’aumento del numero di licenze di taxi da 6 a 14.” I CONSIGLIERI COMUNALI : Augusto Toto – Mario Morelli.