Torna la mobilitazione. Vertenza Bufale per ”Un altro piano possibile”

C’è poco da girare intorno. E a Casal di Principe il ”Requiem in memoria delle bufale” si tingerà di arte, colori e musica per quello che è stato e non si è potuto realizzare, davanti a un muro di gomma istituzionale che ha respinto puntualmente verità, giustizia, risposte. Il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino , la rete interregionale salviamo l’allevamento e il cibo del territorio, l’alleanza sociale per la sovranità alimentare tirano dritto, coinvolgendo anche gli artisti. E’ stato detto e le istituzioni conoscono tutto, commissario compreso. La musica, per restare in tema di ”messa ad Reqiuem”, è arcinota e con l’aggiunta del muggito delle bufale. Una variazione sul tema sul pentagramma delle incompiute.



RETE INTERREGIONALE SALVIAMO L’ALLEVAMENTO E IL CIBO DI TERRITORIO

COORDINAMENTO UNITARIO IN DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

ALLEANZA SOCIALE PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE

Presentati in Conferenza Stampa

il Seminario “Un Altro Piano è Possibile” che si terrà a Casal di Principe il 27 gennaio

e l’evento “Requiem in memoria delle bufale” con gli artisti, gli uomini e donne dello spettacolo e della musica (28 gennaio)

Dal giorno dopo pronti a tornare in mobilitazione se non ci sarà la nomina del Commissario Nazionale

Gianni Fabbris, Pasquale D’Agostino e Valeria Vaiano hanno presentato oggi alle ore 14 la due giorni promossa dagli allevatori con cui il movimento, a due anni dall’inizio delle attività del Coordinamento Unitario, torna in campo, ancora una volta prefigurando il futuro possibile e necessario ma pronto a tornare in mobilitazione se il Governo non darà seguito in tempi rapidi e certi all’impegno di mettere in campo il Commissario Nazionale per risolvere i problemi della BRC e della TBC.

Il primo giorno (dalle 15 alle 20 presso la NCO di Casa di Principe) le delegazioni di diverse regioni coinvolte e del territorio si confronteranno per darsi strumenti e definire campagne e agenda delle iniziative per i prossimi mesi. Al termine (fra le 18.30 e le 20) il forum si confronterà con due dirigenti veterinari degli Istituti Zooprofilattici su come è possibile realizzare Piani di gestione delle zoonosi che, al tempo stesso, tutelino la salute di persone e animali e garantiscano il rilancio degli allevamenti e del territorio.

Il secondo giorno in una delle 400 stalle chiuse del Casertano (Via Cavallerizze 1 a Borgo Appio di Grazzanise) per responsabilità delle scelte irresponsabili della Regione Campania, si terrà un evento promosso da un gruppo di Artisti, attori, musicisti che, autoconvocati da un appello/invito in rete scenderanno in campo per sostenere le ragioni della vertenza in difesa delle Bufale, della Mozzarella e del Territorio.

Valeria Vaiano ha raccontato e spiegato, nel merito le ragioni per cui il mondo dell’arte si schiera a sostegno della mobilitazione degli allevatori dando testimonianza concreta di come l’Alleanza fra cittadini, agricoltori, lavoratori possa concretamente schierarsi a difesa degli interessi collettivi e contro la speculazione, le multinazionali e la malagestione.



Il Coordinamento divulga i dettagli dei programmi della due giorni pubblicando gli inviti che vengono girati alla stampa mentre questa sera alle ore 17 l’incontro con gli allevatori presso la sede della NCO gli allevatori convocati sta definendo la lettera aperta anticipata dal Portavoce Fabbris in conferenza stampa e rivolta alla politica.

“Per la prima volta in due anni ad una nostra iniziativa non invitiamo i rappresentanti del Governo Nazionale e Regionale. In due anni abbiamo detto tutto quello che avevamo da dire, abbiamo presentato tutti i documenti e le prove che indicano chiaramente il perchè sia inevitabile e urgente adottare le misure su cui pure la politica ha largamente convenuto. Ora non c’è più alcun motivo per non mettere in campo gli impegni dichiarati da oltre un anno. Non c’è, in particolare, alcun motivo di rimandare il decreto di nomina del Commissario Nazionale per cui vogliamo essere chiari: terremo il Forum del 27 gennaio, ancora una volta, con l’atteggiamento positivo di chi si predispone a contribuire responsabilmente al lavoro che il Commissario dovrà svolgere ma il tempo delle petizioni si è consumato e gli allevatori valuteranno alla fine della due giorni quale sarà la situazione concreta pronti a farsi parte dirigente della soluzione dei problemi o, se servirà, a tornare in mobilitazione per impedire che le aziende debbano definitivamente chiudere.”

Nella giornata di domani verranno divulgati i dettagli