Ti scrivi all’Università? Che aspetti, prenota l’Isee al Caf

Anche se sei fuori corso (puo' capitare) o avete un figlio che si iscrive a un corso di laurea, che potrebbe farti risparmiare un bel po' di quattrini per fruire di questo o quel vantaggio o servizio, non puoi non sapere quale sia il tuo Isee. Sì proprio quel dato di reddito (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) , che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari, Senza del quale non si può accedere a vantaggi, abbattimenti di costi a bonus o prestazioni sociali agevolate.



ISEE 2023 ( istruzioni per l’uso)

L’Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari e costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate.

Se siete già in possesso di un’attestazione Isee, è possibile verificarne la validità, infatti sulla stessa v’è chiaramente indicata la data di scadenza. Da gennaio 2023 è possibile elaborare l’Isee 2023 che, tuttavia, può essere richiesto in qualunque momento dell’anno, ovvero quando serve per richiedere una domanda di agevolazione.

Vi ricordiamo che si possono richiedere diverse tipologie di ISEE a seconda delle necessità, le principali sono:

ISEE ordinario: si applica alla maggior parte delle agevolazioni fiscali ed economiche previste dalla legge per chi ha un reddito basso in relazione al nucleo familiare ;

ISEE Universitario ;

ISEE Socio sanitario per disabili ;

ISEE Socio sanitario residenziale ;

ISEE Minorenni ;

ISEE per Dottorato di ricerca ;

ISEE corrente

Il primo adempimento per ottenere il modello Isee 2023 è compilare la Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica). La Dsu può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno e ha validità fino al 31 dicembre. Può essere compilata direttamente sul sito dell’INPS, oppure tramite intermediari fiscali quali i CAF .

Per coloro i quali non hanno dimestichezza con le procedure informatiche gli operatori del CAF sono a disposizione per la compilazione della stessa, che si ricorda è assolutamente gratuita, in quanto viene resa in convenzione con l’INPS .

Per quanto attiene, infine, l’eventuale richiesta di ISEE universitario è utile ricordare che lo studente, anche se con residenza diversa, verrà inserito nell’ISEE del nucleo familiare originario. L’unica eccezione è prevista nel caso dello studente universitario autonomo con reddito autonomo e diversa residenza da almeno due anni dalla richiesta.

