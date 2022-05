“Perché per restare, bisogna camminare, viaggiare negli spazi invisibili del margine”.

Vito Teti è con Mauro Francesco Minervino la massima espressione dell’intellettualità meridionale, il pensiero meridiano che si fa però aggiornamento costante appunto e proprio nella quotidianità dei margini.

E in “La restanza”, il suo ultimo saggio, l’antropologo calabrese, della scuola sicuramente più vitale degli ex vari delle varie lotte politiche pure, assicura a una frase delle tante che abbiamo scritto l’invito a muoversi e fermarci. Un esempio di militanza, in qualche misura.

Come esempio di dedizione allo studio dei luoghi e dunque della letteratura che viene in qualche modo dalla fenomenologia della Storia che attraversa i paesi, fu lo scrittore appartenente alla lista degli abbandonati dalla storia della letteratura italiana Dante Arfelli; del quale, per fortuna, anzi grazie al lavoro e all’impegno rinnovato dell’editore di Ladispoli, readerforblind, è in questi tornato in libreria anche l’opera “La quinta generazione” (prefazione di Davide Bregola).

Nel 2021 readerforblind aveva cominciato l’operazione editoriale della rivalutazione dell’opera di Arfelli, pubblicando nuovamente dopo decenni il romanzo “I superflui”.

Restare e tornare cosa insegna?

A tenerci dentro, quei margini. Perfino passando sopra come si farebbe se fossimo funamboli sui fili del circo. Epperò sapendo ben di certo che occorre segnarsi e segnare le criticità, i problemi. Oltre le bellezze che vanno e stanno. Pure perché il rischio delle cancellazioni è alto. Da questa ragione, insomma, partiamo per sottolineare un’esigenza mai abbastanza segnalata.

In questi giorni il noto e competente fotografo pugliese ed esperta guida turistica, Pietro Amendolara, ha denunciato lo stato di incuria nel quale è costretto a resistere il complesso rupestre denominato “Sette camere”, delle murgia gravinese.

Le colonne che reggono la struttura stanno dimagrendo di spessore e le spaccature sempre nuove diventano sempre più larghe. Più l’ovvia presenza delle vegetazione spontanea, che è ogni volta corona dell’abbandono.