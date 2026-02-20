Tasse da pagare arretrate? C’è la quinta rottamazione…

Continua l’onda lunga degli incentivi per stimolare ritardatari e quanti tentennano da un ventennio buono( dal 2000 al 2023) per pagare allo Stato quanto dovuto con facilitazione e senza interessi. Niente colpi di spugna come avrebbe voluto una componente di Governo, ma un invito a far pace con il fisco e a fare il proprio dovere di cittadini. Non è mai troppo tardi…come indicata la nota trasmissione tv degli anni Sessanta del maestro Alberto Manzi per insegnare a leggere a scrivere a una parte degli italiani, che ancora non aveva imparato. E allora, per non impelagarsi, in procedure che lascerebbero le cose come stanno e con il beneficio del dubbio non vi resta che rivolgervi, in via Del Lorenzo 4, al Caf Lavoro e Fisco di Matera per tutta l’assistenza del caso. Del resto il 30 aprile, termine ultimo, per rottamare è vicino….



«Rottamazione-quinquies»

Le cose da sapere sull’ultima rottamazione delle Cartelle esattoriali,

La domanda va presentata entro il 30 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate: la misura permette di regolarizzare alcuni debiti fiscali e contributivi, come le tasse, ma ne esclude altri, come i tributi locali. Fino al 30 aprile 2026 è possibile chiedere di sanare alcune cartelle esattoriali: è la cosiddetta «Rottamazione-quinquies», prevista dall’ultima legge di Bilancio. La misura permette di regolarizzare alcuni debiti fiscali e contributivi, come le tasse, ma ne esclude altri, come i tributi locali. Vediamo quali debiti sono inclusi e come presentare domanda.La Rottamazione-quinquies riguarda i mancati pagamenti riferiti al periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Si permette al contribuente di estinguere i debiti versando solo le somme dovute a titolo di capitale, le spese di notifica e le procedure esecutive. Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”. La rottamazione quinquies varrà per i debiti risultanti:

• dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023,

• derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

• Altre fattispecie contenute nella Legge di Bilancio 2026

L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Attenzione però, La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026). Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

