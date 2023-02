Superbonus 110%: impatto economico e costo effettivo per lo Stato. Oltre le balle.

C’è solo tanta becera propaganda a sostenere la bontà del provvedimento governativo di stop repentino al superbonus 110%, sparando numeri a capocchia sui costi per lo Stato e tenendo ben nascosti i benefici per l’economia e le casse dell’erario che ne derivano. Eppure solo a dicembre scorso la Fondazione Nazionale Commercialisti aveva pubblicato un esaustivo studio proprio su “L’impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi” (2022_12_22_L’impatto economico del Superbonus 110) che fa giustizia delle chiacchiere a sostegno della ossessione “sfascista” dei provvedimenti messi in campo dal governo a guida di Giuseppe Conte (RdC ed ora Superbonus 110%). Con il superbonus 110% e la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito, in alternativa alla detrazione in dichiarazione (opzione utile solo a chi ha un reddito significativo), i bonus edilizi hanno compiuto un vero e proprio salto di qualità, passando da strumento di politica fiscale per l’emersione del sommerso e per l’incentivazione di specifici interventi a veri e propri strumenti per il sostegno del comparto dell’edilizia e, suo tramite, del sistema economico dell’intero Paese. Questo studio che si sofferma sull’analisi del costo dei bonus edilizi per lo Stato e sul rilevante impatto economico che il nuovo superbonus 110% è stato in grado di generare nel sistema Paese, soprattutto in termini di spinta agli investimenti, all’occupazione e alla creazione di valore aggiunto, presenta un modello di stima degli effetti positivi dal quale si evince come anche da parte parlamentare vi sia stata una sottovalutazione delle maggiori entrate che ne sarebbero derivate. Nel contempo, la ricerca, attraverso un’analisi puntuale delle relazioni tecniche ai provvedimenti di proroga e incremento dei bonus edilizi, nonché dei dati Enea e dei dati dell’Agenzia delle Entrate sulle prime cessioni dei crediti, prende atto dell’effetto iperespansivo del superbonus 110%, ancorché collegato ad una lievitazione del costo lordo per lo Stato. Dunque un validissimo contributo di analisi che poteva/doveva essere d’ausilio alla politica per una oggettiva valutazione degli interventi da mettere in campo per il perfezionamento di uno strumento che si è dimostrato oggettivamente di grande utilità per la ripresa post pandemia del Paese e che poteva ancora svolgere un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo della nostra economia. Ma è evidente che si rema nella direzione opposta. Il documento, che consigliamo di leggere in quanto breve, cosi conclude: “secondo il modello alternativo qui presentato, a fronte di una spesa indotta stimata pari a 28.280 milioni di euro e un costo lordo stimato pari a 28.126 milioni di euro, il superbonus 110% ha determinato, nel solo anno 2021, un valore della produzione aggiuntivo pari a 90.496 milioni di euro e un valore aggiunto pari a 32.036 milioni di euro. L’effetto fiscale indotto ovvero le maggiori entrate sono pari a 12.174 milioni di euro, il 43,1% della spesa indotta e il 43,3% del costo lordo. Vale a dire che per ogni euro speso dallo Stato sottoforma di agevolazione fiscale per i bonus edilizi, rientrano nelle casse dello Stato 43,3 centesimi per un costo netto di 56,7. Il costo netto per lo Stato nel 2021 è, dunque, pari a 15.952 milioni di euro. ” Altro che buco nei conti dello Stato. Quello di sicuro lo provocano quei carri armati che ora si vogliono finanziare al posto del cemento armato.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.