Su change.org la petizione per salvare l’ex Centro di Formazione nel Paip 1 di Matera

Nino Liantonio, che al progetto di zona franca Matera è legato da motivazione datate tanto da aver contribuito con altri alla nascita dell’Associazione Zona Franca Matera, non ci sta al rischio che l’ex Centro di formazione professionale – chiuso e in abbandono da oltre un decennio- passi di mano,anzicchè pensare a una sua rivitalizzazione per investire in quelle risorse umane delle quali l’economia locale ha bisogno. Da qui la petizione su www.change.org”, https://www.change.org/p/salviamo-il-centro-di-formazione-della-zona-paip-matera , per salvare il Centro di Formazione nella zona Paip 1 di Matera



Il problema

Il Centro di Formazione della Zona PAIP di Matera rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la crescita culturale e professionale della nostra comunità. Non solo offre un’ampia gamma di corsi e attività formative, ma ha anche il potenziale per attrarre investimenti e promuovere lo sviluppo economico locale. Tuttavia, recentemente è minacciato da chiusura a causa di decisioni amministrative che non tengono conto dell’importanza del centro per i cittadini di Matera e dei dintorni.

Il centro ha fornito formazione a migliaia di persone, aiutando giovani e adulti a migliorare le proprie competenze e ad inserirsi nel mercato del lavoro. Inoltre, svolge un ruolo cruciale nell’abbattere le barriere educative e offrire opportunità a chiunque, indipendentemente dal proprio background economico o sociale.

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, il tasso di occupazione a Matera è strettamente collegato alla formazione continua e alla riqualificazione professionale. Chiusura del centro potrebbe quindi avere un impatto devastante sull’economia locale e privare tantissime persone della possibilità di riconversione lavorativa necessaria per adattarsi a un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Chiediamo alle autorità competenti di riconsiderare il loro piano e di collaborare con la comunità per trovare soluzioni che garantiscano il proseguimento delle attività del centro. Possibili alternative includono la ricerca di finanziamenti pubblici e privati, la realizzazione di collaborazioni accademiche e il potenziamento del marketing del centro per aumentare l’affluenza e il sostegno della comunità.

Unisciti a noi nella lotta per mantenere questo vitale centro attivo e funzionante. Firmare questa petizione può fare la differenza e aiutare a persuadere le autorità a fare un passo indietro sulla decisione di chiusura. La tua firma è un atto importante per il futuro di Matera e delle persone che vi abitano.

i abitano.