Sulla difficile situazione vissuta dalle maestranze dell’Azienda Plastiche di Melfi il consigliere regionale (CD-PD) Roberto Cifarelli, dopo essersi recato in visita ai lavoratori in presidio, era intervenuto con una nota in cui preannunciava una sua interrogazione sulla vicenda (https://giornalemio.it/economia/73267/).

La cosa non è piaciuta all’assessore regionale al ramo Francesco Cupparo che ha accusato Cifarelli di preoccuparsi “inutilmente, per cose inesistenti“.

Presa di posizione che ha provocato a sua volta una replica del consigliere regionale di minoranza che in una nota scrive che se secondo Cupparo “mi sono occupato di un problema inesistente lo dica ai lavoratori che, nonostante le rassicurazioni ricevute, sono da diversi giorni a presidiare al freddo quello che è rimasto della loro azienda.”

Ma ecco a seguire la nota di Cupparo:

PLASTICHE MELFI, CUPPARO: VIGILEREMO SU ATTUAZIONE INTESA

“Ancora una volta il consigliere Cifarelli si preoccupa, inutilmente, per cose inesistenti. Mi riferisco alla vertenza dello stabilimento Plastiche Melfi per la quale lamenta una disattenzione della Regione che non esiste”.

“Come sanno i dirigenti dei sindacati di categoria ho seguito, sin dal primo momento la vicenda, anche a seguito di sollecitazione del sindaco di Melfi Valvano, attraverso contatti continui con sindacati e Confindustria, in attesa che il confronto tra le parti potesse dare risultati positivi per la tenuta occupazionale e la continuità produttiva della fabbrica.

E’ proprio quanto accaduto con il verbale di accordo sottoscritto ieri presso la sede di Confindustria Basilicata tra azienda e sindacati che ci fa tirare un sospiro di sollievo. Il mio compito pertanto resta quello di vigilare, proseguendo i contatti con le parti interessate, perchè l’accordo raggiunto secondo le modalità e la tempistica individuate, venga attuato.

Per Cifarelli, invece di trovare un nuovo pretesto di polemica, sarebbe stato più semplice informarsi al Dipartimento dove svolgiamo, attraverso i nostri uffici, un monitoraggio costante su tutte le problematiche dell’area industriale di Melfi, dell’attività della Fca e dell’indotto.

L’ho detto in occasione della firma dell’accordo di sviluppo tra Ministero dello Sviluppo economico, Regioni Basilicata e Piemonte, Invitalia e Fca, e lo ripeto in questa: il dialogo tra Regione e Fca, a differenza di quanto non è avvenuto nel passato, deve essere costante, con metodi e strumenti innovativi, su tutta una serie di questioni che riguardano la nuova fase di produzione e non solo.

E tra i metodi e gli strumenti innovativi includiamo un lavoro efficace di concertazione, senza ricorrere a tavoli inutili o come nel caso delle Plastiche Melfi, di fronte a confronti in atto tra le parti, lasciando che i soggetti sociali le portino a termine per riservarci un eventuale intervento diretto”.

…..e la replica di Roberto Cifarelli:

AZIENDA PLASTICA DI MELFI – CIFARELLI PD: CUPPARO PENSI A LAVORARE INVECE CHE INTENDERE POLEMICHE INUTILI NEI MIEI CONFRONTI

“Non lo capisco, francamente, davvero non lo capisco. Non capisco se ha per davvero difficoltà di lettura dei miei comunicati, oppure cerca la polemica a tutti i costi. Stavolta il pretesto è dato dall’invito che gli ho rivolto a convocare con urgenza un tavolo regionale nel quale affrontare la paradossale vicenda della Plastiche Melfi. Si, perché credo che non sia ancora sufficiente quanto comunicato dall’azienda in Confindustria. Ed invece, pur non avendo minimamente lasciato intravedere la volontà di contestare l’operato dell’assessore, e ne avrei da dire, Cupparo si preoccupa di difendersi rispondendo al mio comunicato.

Sono mesi che l’Assessore Cupparo vede polemiche inesistenti e si preoccupa in maniera ossessionante di qualsiasi cosa io dica; eppure in questi mesi, come lui, ma con un diverso approccio, ho semplicemente fatto quello che andava fatto: occuparmi dei problemi della Basilicata, dei suoi lavoratori e delle sue imprese.

Sarà, forse, perché nel corso di questi mesi la potente forza di cambiamento al governo stenta a farsi riconoscere?

Dunque qual è il problema, sig. Assessore Cupparo se mi sono interessato della questione dell’azienda Plastiche Melfi? Chiunque legge o leggerà la mia interrogazione vedrà che non contiene nessuna polemica.

Quindi qual è il motivo che le fa prendere carta e penna e scrivere: “Ancora una volta il consigliere Cifarelli si preoccupa, inutilmente, per cose inesistenti. Mi riferisco alla vertenza dello stabilimento Plastiche Melfi per la quale lamenta una disattenzione della Regione che non esiste”.

Ecco, se mi sono occupato di un problema inesistente lo dica ai lavoratori che, nonostante le rassicurazioni ricevute, sono da diversi giorni a presidiare al freddo quello che è rimasto della loro azienda”.

Matera, 09 Febbraio 2020