martedì, 18 Novembre , 2025
Studere, studere…C’è il Bonus libri. Vi aspettano al Caf

Con quella frase da latino liceale della Prima Repubblica con ‘accento marcato ” Studere, studere post mortem quid valere ?” Studiare, studiare (altrimenti) dopo la morte cosa varrai? e la replica in latino maccheronico dialettale ” nu’ mazz d’ cime cicorie”. Un mazzo di cicorie, nulla… E allora resta l’invito a studiare e a comprare i libri. Il Comune d Matera ha attivato un bonus per la concessione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico in corso https://comune.matera.it/novita/avviso-per-concessione-di-contributi-per-la-fornitura-gratuita-o-semigratuita-dei-libri-di-testo-anno-scolastico-2025-2026/. Al Caf lavoro e Fisco sono pronti a darvi una mano, come riporta la locandina. C’è tempo fino al 10 dicembre per farlo, recandosi presso gli uffici di via De Lorenzo n.4 o contattando i numeri 328/4171680 e 379/1775942. Ricordate di portare con voi documento riconoscimento, spid, attestazione Isee non superiore ai 15 748,78 euro ( a spaccare il centesimo), fattura acquisto o prenotazione liberi e l’Iban del richiedente. Naturalmente, latino a parte, se il Comune dovesse attivarsi anche per un contributo da destinare alle lezioni per riparare a carenze e ritardi, al Caf sono pronti per il ripasso…

