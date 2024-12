Stellantis Melfi, licenziamento per 90 lavoratori Teknoservice e Logitech

“La Teknoservice srl e la Logitech comunicano il licenziamento collettivo di 90 lavoratori impiegati nello stabilimento Stellantis di Melfi. Stessa comunicazione è arrivata per gli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano, ritenuti esuberi per le esigenze produttive dell’azienda a causa della “volontà di Stellantis di cessare tutti i contratti in essere” dal 31 dicembre.” Lo annuncia in una nota Antonio Cefola, Segretario Generale Regionale Uiltrasporti Basilicata, il quale specifica ulteriormente che: “La comunicazione è stata inviata alle segreterie sindacali di categoria. Dei 90 esuberi, 50 sono impegnati con Logitech e 40 sono impegnati con Teknoservice srl, dove da giorni i lavoratori stanno manifestando davanti al cancello B della fabbrica.

I licenziamenti sono inaccettabili e così come ribadito in più occasioni chiediamo che la procedura sia bloccata nell’immediato.

Stellantis deve assumersi le sue responsabilità davanti al Paese e porre rimedio con un piano industriale che garantisca l’indotto e l’occupazione.

Nella riunione del 10 p.v. il Ministro Urso deve rendere noto quali siano le soluzioni per evitare una catastrofe occupazionale.

Nel frattempo i lavoratori continueranno ad attuare le manifestazioni già in essere e a seguito della riunione del 10 p.v. decideranno come proseguire.”

