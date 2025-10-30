Stellantis Melfi ”Compass…ata”. Il 31 ottobre linee ferme

Altro che segnale di ripresa per lo stabilimento Stellantis di Melfi (Potenza) che giusto mercoledì 30 ottobre aveva celebrato la presentazione ufficiale della nuova Jeep Compass, color verde pisello a trazione elettrica e ibrida. La doccia fredda, come accaduto troppe volte nei mesi scorsi, è venuta dall’annuncio della Ugl, che venerdì 31 ottobre le linee saranno ferme per l’assenza di componenti. Se ne riparlerà la prossima settimana, dopo le ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti.Non sappiamo se l’azienda abbiamo riorganizzato il sistema di forniture di componentistica, che arriverà da altrove…visto che l’indotto di Melfi è stato azzerato o quasi. E su questo aspetto non va abbassata la guardia: l’ottimismo, giustificato, per l’arrivo di un nuovo modello in un Paese dove elettrico e ibrido continuano a non entusiasmare non deve sfociare nel trionfalismo. Siamo realisti, è meglio.



Stellantis Melfi: Ugl, stop produzione per mancanza componenti.

“Per mancanza di componenti, l’attività produttiva lavorativa a Stellantis di Melfi (Potenza) sarà sospesa nell’intero stabilimento dalle ore 06.00 alle ore 22.00 di domani venerdì 31 ottobre 2025”.

E’ quanto fa’ sapere la segretaria regionale Ugl Basilicata metalmeccanici, Florence Costanzo.

Potenza, 30 ottobre 2025

