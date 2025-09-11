Stellantis ancora al palo. Ma c’è poco da fare. E se arrivasse la Cina?

La nota del segretario regionale della Ugl matalmeccanici di Basilicata, Florence Costanzo, purtroppo…non dice nulla di nuovo, dopo l’annuncio che nello stabilimento di Melfi domani venerdì 12 settembre non si lavorerà per mancanza di componenti…Motivazione o scusa, fate voi, riportata in altre date. E con un dato oggettivo: le decisioni su Stellantis, sull’Italia e su Melfi vengono prese altrove, come dimostra la produzione della Grande Panda in Algeria e incentivi agli operai italiani a trasferirsi in Nord Africa. Tavoli romani ma senza novità e richieste anche dalla Basilicata, ma senza farsi troppe illusioni. Servirebbe uno scossone, ma senza ”componenti” idee chiare e progetti credibili si fanno solo passi indietro e l’indotto a Melfi è già scomparso. Una mano dalla Cina? E perché no visto che tante case, agguerrite, sono in Italia? Ma il nostro Governo dopo la scelta europea dei dazi a senso unico pro Stati Uniti attende che accada un miracolo occidentale o da un made in Italy, appannato e poco competitivo e-ormai sono 30 anni- senza un piano industriale degno di tal nome.



Comunicato stampa

Stellantis Melfi: Ugl, stop produzione per mancanza componenti.

La segretaria regionale Ugl Basilicata metalmeccanici, Florence Costanzo fa sapere che “per mancanza di componenti, l’attività produttiva lavorativa a Stellantis di Melfi (Potenza) sarà sospesa nell’intero stabilimento dalle ore 06.00 alle ore 14.00 di domani venerdì 12 settembre 2025”.

Potenza, 11 settembre 2025

