Startup poche? Ma pronte a rinascere se cresce cultura di impresa

Di certo i potenziali imprenditori che si cimentano nel settore per l’avvio di nuove iniziative, che possono far reddito e occupazione, hanno volontà, fantasia per andare avanti. Sono quanti sia pur in percentuale minima, riescono a cantierizzare possono toccare il cielo con tutte e due le mani. Per cui non vi scoraggiate. Armatevi di tenacia e non trascurate alcun particolare: idea, progetto, gestione e verifiche vanno di pari passo. E poi ”Una startup su mille ce la fa? Fisiologico. Importante è creare una cultura di impresa per crescere”. A ribadirlo, per l’esperienza accumulata negli anni, in Italia e all’estero Giovanni Schiuma professore di Ingegneria Gestionale. Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia presso la Libera università Mediterranea di Casamassima (Bari), intervenuto a Matera nel corso Matera, nel corso dell’evento Matching camp.



“Il tasso di mortalità delle start up è alto -ha detto Schiuma. Si parla del 90 per cento . Solo il 10 per cento riesce a superare la fase di avvio e da qui l’1 per cento diventa impresa di una dimensione significativa. E’ fisiologico ed è corretto. Il problema è cosa accade all’altro 90 per cento che fallisce. Significa che quelle attività di impresa falliscono, ma parte di quegli imprenditori si ricicla, startupper. E anche laddove hanno vissuto una esperienza in quel ruolo hanno sviluppato una cultura di intrapresa, che è quello che occorre. Quindi il punto oggi -ha aggiunto il docente della Lum – è di promuovere eventi, come quello di Matera, non è semplicemente quello di favorire lo sviluppo di impresa, che è stata sempre nel Dna degli italiani. Il punto è creare una cultura della intrapresa, di proattività, individuazione di soluzioni ,che è importante all’interno delle imprese esistenti”. E l’università privata, intitolata a Giuseppe Degennaro, che conta su 3000 iscritti , sta facendo due cose. ” Stiamo costruendo quella che è l’Università imprenditoriale – dice Schiuma. che forma cultura per l’impresa e questa è gia operativa. AL corso di ingegneria gestionale siamo arrivati a 100 iscritti. Per quanto concerne le attività più specifiche abbiamo il Khub, che è un acceleratore e incubatore di impresa e poi abbiamo costruito la Lum enterprise, che svolge attività di servizio anche alle imprese esistenti e start upper. A tutto questo si aggiungono una serie di iniziative come Hackaton, mult camp formazione, che hanno la finalità di costruire lo spirito e una capacità di generazione di idee di impresa”. Un mondo, che in Basilicata, deve fare i conti con un forte ridimensionamento di iniziative di supporto, di incubazione e promozione come ha ricordato il consigliere regionale, Robero Cifarelli ( Pd), che ha espresso rammarico per i limiti alla crescita della cultura di impresa e per le opportunità deficitarie verso i giovani, costretti all’emigrazione. E ha messo la mano nella piaga. Qualcosa si muove a Matera, con le iniziative legate all’attività della Casa per le tecnologie emergenti, come ha ricordato l’ assessore comunale all’innovazione, Angelo Cotugno, ma occorre lavorare perchè il lavoro di rete avviato con altri soggetti istituzionali e imprenditoriali, abbiano ricadute concrete sul territorio. E l’intervento di relatori, provenienti da varie esperienze, ha messo in evidenzia volontà e originalità.Ai lavori, che si concluderanno sabato 19 novembre, partecipano start up di Puglia, Basilicata e una della Polonia nei settori tecnologia on line, finanza, alimentare, robotica e immobiliare. Le citiamo perchè, lo auguriamo a tutte, possano avere successo: Emmho (immobiliare), Brosky (tecnologie on line), Fazzi industries (veicoli elettrici),Itex (tessuti), Ekstra (Blockchaine), Emap (sito web), Exelva (energie rinnovabili), Baci coccole al latte d’asina (un progetto che ha radice nella tradizione),Amarillo (robotica), Youmbi (food), e Foodoc (etichettatura alimenti).