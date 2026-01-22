Software Inps in panne (a causa della riforma di governo) e disagi Isee per i cittadini

Siamo alle solite Calimero…ripeteva la pubblicità dei detersivi della Mira Lanza, che si lamentava per l’essere sporco e nero. Ma oggi non basta il mastello per tornare ‘’immacolato’’ nelle mani dell’Olandesina. Con i software da aggiornare per il nuovo modello Isee, che dovrebbe facilitare la vita e le opportunità per i cittadini, il ‘’sistema ‘’ dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è in panne e crea disagi. Questione della quale si fa interprete il Caf fiscal group s.a.s di Matera, prodigo di precisazioni su come e perché le cose stanno andando in una certa maniera. Ma c’è un peccato originale che va dritto dritto alle scelte sofferte della Finanziaria operata dal Governo guidato da Giorgia Meloni e dal ministro dell’economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che avrebbero dovuto verificare se quelle riforme, annunciate a reti unificate, fossero compatibili con il lavoro e il sistema software dell’Inps che deve occuparsi di mille cose, oltre che di previdenza. Occorre resettare tutto a cominciare dalle ‘’menti’’ che continuano a fare i conti senza l’oste, con un Istituto di previdenza che va potenziato negli organici e adeguato, per tempo, nei sistemi digitali di calcolo e di tutto quanto occorre per dare risposte adeguate alla gente. Siamo alle solite Calimero…



ISEE: DISAGI AGLI UTENTI DEI CAF A SEGUITO DELLA RIFORMA .

Un aggiornamento software al sistema informatico dell’INPS è il responsabile dei disagi che molte famiglie stanno avendo in questi giorni. Dall’inizio diGennaio v’è la corsa all’acquisizione dell’ISEE per l’utilizzo all’accesso di bonus, assegno unico universale ed altre provvidenze ove è richiesto l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Questo aggiornamento renderà l’ISEE più vantaggioso per le famiglie italiane. Attraverso il messaggio n. 102/2026, l’INPS ha comunicato una decisione che coinvolge direttamente migliaia di famiglie italiane in apprensione per lo “stop” alle richieste per le domande di Assegno di Inclusione (ADI), Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e bonus nuovi nati, ecc. Infatti, le domande sono bloccate temporaneamente in attesa di un aggiornamento software per l’ISEE. . La motivazione di questo “stop” o congelamento delle domande è una scelta dovuta alla mini riforma dell’ISEE introdotta dalla Manovra 2026 (legge n. 199/2025), che ha modificato profondamente i criteri di calcolo dell’indicatore economico. A causa di queste modifiche v’è un problema tecnico perchè le nuove regole sono entrate in vigore dal primo gennaio 2026, ed i sistemi informatici dell’INPS non sono ancora completamente aggiornati per applicare i nuovi parametri. Cosa cambia con la miniriforma dell’ISEE? La Manovra 2026 ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), prefissandosi l’obiettivo di rendere questo strumento più favorevole alle famiglie italiane. Le modifiche tecniche prevedono un nuovo sistema di calcolo introducendo alcune novità che modificano concretamente il valore finale dell’ISEE. Per quanto riguarda la casa di abitazione, la franchigia applicabile sale significativamente a 91.500 euro, ma per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle Città metropolitane la soglia diventa ancora più elevata, raggiungendo i 120.000 euro. Questa maggiorazione si applica a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia, riconoscendo il maggior valore degli immobili in queste aree urbane. L’INPS ha, quindi, preferito bloccare temporaneamente le istruttorie di richiesta dell’ISEE, elaborandole con il nuovo calcolo più favorevole per le famiglie.



Per quanto riguarda l’Assegno Unico Universale, l’Istituto (INPS) ha chiarito ed assicurato che non ci sarà nessun problema; infatti, per i mesi di gennaio e febbraio 2026 l’importo viene determinato utilizzando l’ISEE valido al 31 dicembre 2025, con un successivo conguaglio economico previsto a marzo che terrà conto del nuovo ISEE

Per tutte le prestazioni che prevedono agevolazioni, l’INPS utilizzerà un nuovo indicatore denominato “ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”, mentre per tutte le altre prestazioni continueranno a essere validi gli ISEE ordinari già in uso fino a questo momento. Alra novità riguarda i figli conviventi, l’incremento della franchigia di 2.500 euro – che prima si applicava in modo limitato – ora viene esteso a ogni figlio successivo al primo, aumentando il beneficio per le famiglie numerose. Infine, la scala di equivalenza viene rafforzata attraverso maggiorazioni progressive calcolate in base al numero di figli presenti nel nucleo: si parte da 0,10 con due figli, si passa a 0,25 con tre figli, si arriva a 0,40 con quattro figli e si raggiunge 0,55 quando sono presenti almeno cinque figli. Questi coefficienti più elevati abbassano il valore finale dell’ISEE, rendendo più accessibili le prestazioni che prevedono soglie di reddito più basse per l’accesso. L’Istituto attende, inoltre, l’approvazione. L’obiettivo comunicato dall’INPS è terminare il completo aggiornamento delle procedure entro il mese di febbraio, riducendo, ci si augura, i disagi per le famiglie e i beneficiari delle prestazioni interessate dalla riforma.

