Sindacati Basilicata al Mimit a Roma. E portate una Fiat…simbolo del Made in Italy

E domani, 30 gennaio, è uno dei tanti tavoli che la opaca stella di ”Stellantis” cerca di riprendere una rotta per recuperare (lo auspichiamo) il terreno perso, cercando di salvare i siti produttivi italiani come quello di Melfi dove i progetti per le maestranze e per un indotto sempre più risicato non fanno vedere effetti incoraggianti. E se a questo aggiungiamo quanto sta accadendo con le delocalizzazioni, è il caso dell’Algeria, dove si stanno stimolando le imprese dell’indotto di stabilimenti del Nord a stabilirsi lì dove la manodopera costa meno e ci sono migliori condizioni operativi. E, magari, visto quanto accaduto tra Unione europea per il contratto Mercosur con i Paesi sudamericani lo stesso si potrebbe fare, intesa con agroalimentare già in corso, anche per altri settori.Senza dimenticare che Bruxelles lo ha già fatto con l’India per un contratto di libero scambio, che prevede l’abbattimento di dazi sull’auto. E allora protestare con una Fiat, Lancia o un Alfa Romeo, meglio se con un vecchio modello prodotto in Italia, servirebbe a ricordare al ministero che il Made in Italy si difende nei fatti.



Automotive. I sindacati dei metalmeccanici della Basilicata: presidio il 30 gennaio in occasione del tavolo al MIMIT

Il giorno 30 gennaio, in occasione della convocazione del tavolo sull’automotive alle ore 10.00 presso il MIMIT, una delegazione dei sindacati lucani dei metalmeccanici sarà presente in presidio sotto il Ministero, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori del settore.

L’iniziativa è volta a denunciare la grave crisi che attraversa il comparto automotive, settore strategico e fondamentale per l’economia del Paese e, in modo particolare, per il tessuto produttivo e occupazionale della Basilicata.

Attraverso il presidio, i sindacati dei metalmeccanici lucani intendono sollecitare risposte concrete e immediate da parte del Governo, dell’Unione Europea e del sistema delle imprese, affinché vengano garantite prospettive industriali, occupazione e tutela del lavoro in una fase di profonda trasformazione del settore.

In questo contesto, le organizzazioni sindacali della Basilicata esprimono il pieno sostegno all’azione delle Segreterie Nazionali, impegnate in una vertenza automotive che è vitale per il futuro industriale del Paese.

È necessario un confronto serio e responsabile e una strategia nazionale ed europea che accompagni la transizione del settore con investimenti certi, continuità produttiva e salvaguardia dell’occupazione, evitando che i costi dei cambiamenti ricadano ancora una volta sulle lavoratrici e sui lavoratori.

La presenza al MIMIT rappresenta un segnale chiaro di attenzione, mobilitazione e responsabilità, a difesa del lavoro e del futuro industriale dei territori.

Basilicata, 30 gennaio 2026 FIM- FIOM– UILM– FISMIC-UGLM

