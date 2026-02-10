Simonetti (Cseres): Basilicata a picco: Spegnere la propaganda e ‘’accendere’’ la realtà

E il presidente del Cseres Pietro Simonetti guardano ai piatti della bilancia dell’economia, dell’emigrazione nota che sono inclinati da una parte e che il contrappesso per tentate di bilanciare proprio non si vede. Si vive alla giornata in attesa che la Provvidenza, non di certo I governi, provvedano a invertire la sorte. Così in nove punti posti in sequenza, comunciando dal ‘’ De Profundis’’ per l’area industriale di Meffi dove Stellantis… non brilla nel firmamento dell’automotive, elenca dove si continua a ripetere -organizzando I dati a piacere- che non siamo poi tanto male e che la fortuna aiuta gli audaci. Ci vorrebbe la buona stella, ma occorre tenere I piedi per terra, salvo poi a farsi male per vetri infranti, chiodi arrugginti di cantieri in disarmo e pietre aguzze per frane e dissesti che non mancano mai. Buona lettura. E se l’analisi può sembrare come improntata al pessimismo, rifate I conti con Pietro Simonetti, che insiste su una Basilicata contrassegnata da forme di declino a causa di ina gestione clientelare e truffaldina delle rirsorse.



Basilicata:le forme del declino e della gestione clientelare e trffaldina dell risorse

1.IL “DE PROFUNDIS”DI MELFI E LA DEINDUSTRIALIZZAZIONE ASSISTITA

Mentre la politica festeggiava il “polo dell’elettrico”,lo stabilimento Stellantis di Melfi veniva smantellato.Macchinari caricati sui camion e trasferiti all’estero,indotto

abbandonato a un’agonia di cassa integrazione.Si e scambiata la de-

ndustrializzazione di un intero distretto con “scivoli’pensionistici e ammortizzatori sociali,eliminando lunica alternativa reale alla rendita petrolifera sotto gli occhi

complici di alcuni sindacati e istituzioni.Lo.stesso accade con la farsa dei tavoli per la Smar Paper

2.L’APT E LA “DIFFRAZIONE”DEI DATI:LA FABBRICA DELLA PROPAGANDA

L’APT anche ttraverso una sistematica diffrazione dei dati,[Agenzia trasforma una realtà di saturazione drammatica (posti letto occupati per meno di 60 giorni lanno) n “record di presenze”.

Presenzialismo Sterile:Milioni di euro bruciati per presenziare a fiere internazionali (BIT,BMT,cicloturismo)con stand sfarzosi che servono solo al “selfie-marketing”

della te cnocrazia.Una resa nulla che non genera flussi internazionali,ma serve a giustificare trasferte e consulenze.

ll Falso Turismo:Si gonfiano le statistiche incuudendo pendolari,lavoratori del settore petrolfero e “turisti delle radici”che non portano ricche zza di esportazione,

mentre la permanenza media a Matera resta ferma a un misero 1,6 giorni:un turismo “mordi e fuggi”che consuma il territorio senza lasciare valore.

3.L’ECONOMIA DEI BALOCCHI:ATTRATTORI RIDICOLI VS CRISI REALE

ll sistema risponde alla perdita di migliaia di posti di lavoro con il “gigantismo del nulla”.

Lo Sci Sintetico e le Altalene:Si spendono fondi pubblici per sci sintetico a 1200

metri e mega-altalene,mentre le localita sciistiche vere(Sirino,Sellata)sono

dismesse.Attrattori come la slittovia di Castelmezzano sono “giocattoli”per un

turismo domenicale che riempie solo i parcheggi,e fa ridere se confrontato al valore delle auto perse a Melfi.

ll Fallimento dei Borghi:Mentre si propaganda il “turismo lento”,chiudono icone

della ristorazione storica come Za Mariuccia a Maratea e i piccoli investitori che

hanno creato alberghi diffusi vengono stritolati dalla burocrazia dei fondi pubblici e con

le truffe.(caso Hotel MIDI e fondi PIOT dellAPT).



4.IL”MODELLO NIGERIA”E IL PETROLGATE

La Val d’Agri e gestita come un’enclave coloniale.II Petr olgate di Viggiano(ENI ha

svelato il fallimento dei controlli ambientali.Le royalties sono state usate come

anestetico sociale:mance elettorali e pseudo”Bonus Gas”per comprare il silenzio di

una popolazione che vede sparire banche,scuole e

medici

5.IL TRADIMENTO ACCADEMICO:IL BOOMERANG “GREENDIGITALHUB”

L’UniBas e il CNR sono i guardiani scientifici del sistema.Il progetto GreenDigitalHub è il

simbolo della frode intellettuale:punteggi ottenuti millantando bonifiche mai

attuate.Un’universita che dimezza gli iscritti,perde il 70%dei futuri ingegneri,ma

promuove i suoi manager,soprawivendo solo grazie alle royalties per coprire i buchi di bilancio,drasferimenti statali,convenzioni e fondi UE.



6.LO SCIPPO DEI SERVIZI:SETE E ISOLAMENTO

La regione che disseta il Sud sofre la sete.Gli invasi(Camastra,Acerenza)sono pieni di fango e ostaggio di “imitazioni tecniche”mai negoziate.Mentre si promettono

progetti di dighe e connessioni fantasma col PNRR,le sorgenti locali sono

abbandonate.Contemporaneamente,la crisi bancaria e la fuga dei medici di base trasformano la Basilicata in una terra “off-grid”,dove i diritti minimi sono un lusso,

come insegna la gestione della sanita e della sicurezza sociale

7.TRASPORTI E CICLOVIE BLUFF:LA DITTATURA DELLA PROROGA

ll sistema dei trasporti (FAL,Trenitalia,Cotrab)e lemblema dellinefficienza lucrosa.

ll Business del Blocco:Si boicottano bandi da mezzo miliardo per governare

attraverso la proroga,garantendo rendite a consorzi che operano su strade

provinciali a pezzi.Mentre i ponti crollano (Potenza-Foggia)e la Ferrandina-Matera resta un miraggio da 1000 milioni,la politica sproloquia di mobilita sostenibile.

Greenwashing Ciclabile:Si finanziano ciclovie deserte (Lagonegro-Rotonda,Potenza

-Pignola)e bikesharing collegati a metropolitane inutili(FAL Potenza)per intercettare fondi europei,creando percorsi mai co llaudati che non portano da nessuna parte,utili solo al marketing territoriale sterile dellAPT.



8.L’OMBRA DELLA MAFIA E IL LUXURY WASHING

Le inchieste “Assedio”e “Mare Nostrum”rivelano che i clan gestiscono ormai cinema, cultura e litorali,accreditati come “Best Practice”dalle istituzioni.Questo marciume viene coperto dal Luxury Washing:eventi premificio e festival(con figure contigue legate a inchieste sui clan camorristici)legati al settore alberghiero deun’operazione délite che incrocia network internazionali citati negli Epstein Files,con Trenitalia che sostiene premi e red carpet mentre i pendolari lucani viaggiano su binari paralizzati e

strade provinciali che cadono a pezzi.

9.IL CONSONCIATNISMO DELLA “FINTA ALTERNANZA”

I vero garante e la una consorteria trasversale dove alcuni leader governano insieme .Un sistema camaleontico dove chi fallisce (manager degli attrattori,accademici

delle bonifiche finte,ditte che ottengono premiato con nuovi incarichi e contributi.

proroghe)viene sistematicamente

CONCLUSIONE:SPEGNERE LA PROPAGANDA,RIACCENDERE LA REALTA e la

compiuto sotto una vernice di finto verde.La Basilicata non ha bisogno di nuove

brochure dellAPT,ma di verita e di una rivolta civile contro una classe dirigente che ha barattato e gestisce il presente e prepara i futuro per la propria soprawivenza

utilizzando il bilancio pubblico allargato annuale della regione pari 15 Miliar di.

CSERES

Pietro Simonetti