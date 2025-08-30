Si vendemmia anche con il 730…Il FiscalMatera è già al torchio!

Per cui calendario alla mano, e dopo aver riposto ombrellone e altri diversivi dell’estate nel ripostiglio, ricordatevi se avete – per un motivo o per un altro – dimenticato o accantonato di presentare la dichiarazione dei redditi. Quel modello 730 riferito al 2024, che regola il rapporto dei contribuenti con lo Stato ma che dà l’opportunità di cogliere alcune opportunità, incentivi, contribuzioni, tutele e via elencando. Al Caf Fiscal group di Angelo Antonucci sono pronti per farvi ‘’togliervi il pensiero’’ ed evitare che, aldilà delle proroghe, di finire tra gli inadempienti e di incappare in sanzione. E allora la vendemmia fiscale, settembre è il mese giusto, attende che arrivino al Caf le varietà di uve per l’annata 2025 riservate al modello 730. Avanti con i brindisi, ricordando che fatto 30 (settembre) non si può fare 31…



Mancano solo trenta giorni alla scadenza del 730 2025 !

Infatti, la scadenza per la presentazione del modello 730 nel 2025 è martedì 30 settembre 2025. Vale per tutti i contribuenti che utilizzano il 730, ovvero lavoratori dipendenti e pensionati. Nel caso, per svariati motivi, si perde questa data, si può comunque presentare il modello Redditi PF entro il 31 ottobre 2025.

Conoscere il calendario fiscale consente ai contribuenti di organizzarsi per tempo ed evitare ritardi o sanzioni. Per qualsiasi dubbio o difficoltà, è sempre possibile rivolgersi a un professionista, o a un CAF per ottenere supporto nella compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Ripercorriamo brevemente l’iter dei tempi e le modalità che riguardano la presentazione del Modello 730 dichiarazione reddituale che interessa milioni di contribuenti.

Il 730/2025 per l’anno d’imposta 2024 si può presentare a partire dal 30 aprile 2025. La scadenza ultima, come detto, è fissata al 30 settembre 2025, sia per il modello ordinario che per quello precompilato.

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi riservata a lavoratori dipendenti, pensionati e a determinate categorie assimilate. La sua presentazione permette di ottenere rimborsi fiscali direttamente in busta paga o nella pensione, con modalità semplici e veloci.

Una particolare attenzione merita un eventuale conguaglio a debito con pagamento del 2° acconto a Novembre. In questo caso è possibile non versare l’acconto di Novembre o versarlo in misura ridotta comunicando entro il 10 di ottobre al datore di lavoro o all’ente pensionistico l’eventuale volontà di versare un acconto IRPEF inferiore rispetto a quanto indicato nel 730;



I redditi dichiarati riguardano l’anno fiscale precedente, quindi per la dichiarazione 2025 si considerano i redditi conseguiti nel 2024 e le spese effettuate nel 2024.

Anche in caso di modifiche o integrazioni tramite 730 alla dichiarazione precedentemente presentata, il 30 settembre 2025 rappresenta la scadenza massima.

Per gestire al meglio il tuo 730 è consigliabile affidarsi ad un CAF o ad un’intermediario abilitato.

Se salti la scadenza del 730, puoi ancora presentare il modello Redditi PF fino al 31 ottobre 2025. Oltre questa data, entri nel campo delle dichiarazioni tardive e delle omissioni, con relative sanzioni.

Dichiarazione tardiva Entro 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre fino al 30 gennaio 2026. In questo caso ci sarà una sanzione ridotta: 250 € ridotta a 25 € tramite il c.d. con ravvedimento operoso, se non ci sono imposte da versare.

Nel caso si salti quest’ultima data (30 gennaio 2026) la dichiarazione è considerata “omessa” a tutti gli effetti con conseguenze che possono essere gravi nelle sanzioni (fino a 1000,00 €) Dichiarazione omessa (dopo il 30 gennaio 2026) e conseguenze penali nei casi più gravi o di importi elevati.

Quindi, ora, prima della scadenza ultima è consigliato rivolgersi ad un CAF per l’elaborazione della dichiarazione reddituale che ti saprà consigliare evitando dimenticanze e sanzioni ricevendo tutti quei consigli ed informazioni su classificazione dei redditi ed utilizzo di oneri detraibili (che vanno in diminuzione dell’imposta) e/o deducibili (che vanno in diminuzione del reddito imponibile).

Il primo consiglio resta quello di non aspettare l’ultimo minuto: pianificare con anticipo è il modo migliore per presentare una dichiarazione corretta e in tutta serenità.