Dopo Tonino Guerra, il poeta dello spot ”l’ottimismo è il profumo della vita” , la palma della fiducia e della voglia del ricominciare spetta al ”nostro” ma ”cittadino del mondo” Antonio Serravezza. Un moto perpetuo che in questa fase di quarantena ” responsabile e forzata” frena movimenti e l’economia, purtroppo, di settori importanti. E per Matera,con il turismo bloccato dopo i fuochi pirotecnici dell’anno da capitale europea della Cultura e dall’assenza di una programmazione strutturata alla quale si dovrà mettere mano con tanta professionalità, il settore del mobile imbottito è quello che scalpita. Ma che ha gli anticorpi per rimettersi in piede, visto che è abituato ai picchi del mercato. Per Antonio le nostre aziende, con i dovuti interventi in materia di sicurezza anti covid 19, hanno tutte le carte in regola per ricominciare. Certo. I problemi ci sono, come quelli logistici e di mobilità. Ma la tecnologia puo’ venirci in aiuto, creando altre opportunità. Come? Antonio, guarda caso porta lo stesso nome del poeta di Pennabilli,è un vulcano di idee ed è già al lavoro per il salone del Mobile. Prima la produzione, la rete, il mercato e la buona salute per tutti. E qui una buona dose di ottimismo non guasta.



“La maggior parte delle fabbriche produce per l’export -dice Antonio Serravezza. I mobilieri italiani e in parte quelli europei sono ancora chiusi ma quelli extraeuropei continuano le loro attività e richiedono i nostri salotti made in Matera. Se non riapriamo subito i clienti del Far Est saranno obbligati a ripiegare verso le produzioni della Cina. C’è da tener presente che per mettere in moto nuovamente le nostre produzioni ci vogliono almeno trenta giorni a cui vanno sommati almeno quarantacinque giorni dì navigazione per raggiungere l’Oriente. In bilancio, quest’anno, bisogna mettere anche la cancellazione del Salone del Mobile di Milano che si svolgeva in questo periodo e che è stato annullato e rimandato ad aprile 2021. È risaputo che la manifestazione di Milano è il motore importante per l’industria del mobile italiano e che a causa Covid-19 penalizzerà questo comparto. A mio parere, sono quarantacinque anni che lavoro nell’esportazione dei salotti, le fabbriche materane con le dovute precauzioni sanitarie possono ripartire subito. I tappezzieri lavorano ognuno su un singolo tavolo, le sarte lavorano su singola macchina da cucire ecc. tutti distanziati tra loro. Con una santificazione dei locali lavorativi, L’uso dei guanti e delle mascherine e del gel, i salottifici possono iniziare a lavorare caso contrario questo settore e la sua filiera avrà grossi problemi occupazionali”. Ricetta per la ripresa già pronta e merita di finire sui tavoli della task force ministeriale, per saperne di più sulle peculiarità di questo settore. Ma c’è dell’altro. ” C’è un ultimo aspetto che si dovrà tenere presente-conclude Serravezza. E’ L’impossibilità di viaggiare. Sia i commerciali delle nostre aziende che i clienti non si possono muovere per mancanza di collegamenti aerei e perché chi riesce a raggiungere un paese dell’Asia dovrebbe rimanere in quarantena prima di essere libero di muoversi con dovute restrizioni e precauzioni. Non sarà facile ma con la tecnologia forse riusciremo a non perdere quei contatti che sono vitali per le nostre produzioni. Le nuove produzioni che erano state realizzate per presentarle in anteprima al Salone del Mobile di Milano saranno presentate con esposizioni virtuali attraverso il web e per questo la tecnologia ci può aiutare e che il Signore ci aiuti. È e sarà tutto complicato ma c’è la faremo”. L’ottimismo di Antonio Serravezza è contagioso…Non temete, porta bene e vale 10 punti di Pil.