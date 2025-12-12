Serravezza: Fiera mediterranea del Salotto per rilanciare il Distretto

Se ne parla, ma con maggiore insistenza da un mese buono., in attesa che si passi dagli annunci alle richieste ai fatti con la convocazione di un incontro in Regione e la istituzione di una cabina di regia. Servono fatti,visto che il settore ha fatto tanti passi indietro e paga le conseguenze dei dazi statunitensi accettati dal nostro governo con il consueto silenzio assenso. Antonio Serravezza,”veterano e ambasciatore’ del mobile imbottito made in Matera” lancia la proposta progetto di una Fiera del salotto del Mediterraneo. Il 2026, per il ruolo di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco) dovrebbe essere la volta buona… Ma servono cultura d’impresa e voglia di fare, ricordando quanto scritto di recente https://giornalemio.it/economia/assessore-distretto-salotti-basta-incontro-con-tre-amministratori/ e https://giornalemio.it/economia/ricostruire-il-distretto-del-mobile-imbottito-certo-siamo-fermi-a-12-anni-fa/



LA PROPOSTA DI RILANCIO DEL DISTRETTO DEL MOBILE IMBOTTITO

Proposta per il rilancio del Distretto del Salotto di Antonio Serravezza – veterano e ambasciatore del mobile imbottito made in Matera.

Per anni ho portato nel mondo la bellezza e la qualità dei salotti prodotti nel nostro territorio. Ho raccontato il comfort, la cura artigianale, l’ingegno tecnico e l’eleganza mediterranea che solo il Distretto del Salotto sa esprimere. Oggi, però, vedo un comparto in sofferenza, frammentato, silenzioso. E non posso restare in silenzio. Le aziende di Matera, Santeramo, Altamura e Gravina stanno affrontando una crisi profonda: calo degli ordini, concorrenza globale, difficoltà di innovazione e di visibilità. I lavoratori attendono risposte. Le famiglie vivono nell’incertezza. La politica regionale ha accennato al problema, ma non ha ancora avviato alcun progetto concreto. Serve un’azione forte, condivisa, visibile. Ecco la mia proposta:

Fiera del Salotto Mediterraneo



Una manifestazione annuale, radicata nel territorio, capace di unire tutte le aziende del quadrilatero in un evento che valorizzi il mobile imbottito come eccellenza culturale, produttiva e identitaria.

Obiettivi:

Dare visibilità alle aziende locali, piccole e grandi.

Favorire l’incontro tra produttori, designer, buyer e istituzioni.

Raccontare il salotto come spazio di vita, cultura e bellezza.

Stimolare innovazione, sostenibilità e formazione.

Format:

Esposizione di prodotti e prototipi.

Talk e tavole rotonde con esperti e imprenditori.

Laboratori aperti, storytelling, ambientazioni.

Sezioni dedicate a materiali, relax, design, tecnologia.

Luogo e tempo:

Matera come sede centrale, con eventi satellite a Santeramo, Altamura e Gravina.

Prima edizione: primavera 2026, in sinergia con la Capitale della Cultura del Mediterraneo.

E serve anche una cabina di regia

Chiedo alla Regione Basilicata e alla Regione Puglia di costituire una task force interregionale, con rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, delle associazioni e dei comuni coinvolti. Non bastano le parole: servono fondi, visione e continuità.

In conclusione

Il salotto non è solo un prodotto. È un luogo dell’anima, dove si accolgono gli ospiti, si cresce, si sogna. Il Distretto del Salotto è un patrimonio che va rilanciato, raccontato, protetto. Matera ha già dimostrato al mondo cosa può fare. Ora è il momento di farlo di nuovo, insieme.